Ростовчанам рассказали, как научить детей безопасно использовать карты банков

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Тема безопасности при использовании детской банковской карты довольно часто волнует взрослых. Теперь они получили рекомендации как предотвратить возможные риски.
Поговорите с ребенком о том, какие существуют правила и ограничения по использованию карты. Объясните, какие покупки он сможет делать самостоятельно и на какие суммы, а также то, что потребует вашего одобрения. Напомните, что у вас есть возможность следить за всеми транзакциями.
Приведите пример, как расплачиваться картой в магазине: расскажите, как правильно приложить ее к терминалу, в каких ситуациях требуется вводить пин-код и какой процесс происходит при оплате. Важно, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно при использовании безналичных платежей и не переживал, если сделает что-то не так.
Расскажите о различных видах обмана в интернете и по телефону. Объясните, почему нельзя делиться данными своей карты или предоставлять их незнакомым людям. Ребенок должен знать, на что следует обращать внимание при совершении покупок онлайн и почему не рекомендуется кликать по ссылкам из сообщений. Также дайте советы о том, как правильно вводить пин-код в банкомате так, чтобы никто его не увидел.
Установите на телефон своего ребенка программу для родительского контроля и блокировки нежелательных вызовов. Обязательно сообщите ему об этом и дайте понять, какую цель вы преследуете.
Обсудите с ребенком ситуацию, если он вдруг потеряет свою карту. Ему не стоит бояться сообщить об этом взрослым. Важно, чтобы он осознавал, что следует сразу же рассказать о потере, чтобы у родителей была возможность связаться с банком и заблокировать карту.
«Для детей банковская карта — это, прежде всего, удобно: не нужно бояться, что купюры потеряются или будут кем-то отобраны. С помощью такого платёжного инструмента подрастающее поколение имеет возможность быстрее осваивать планирование своих трат и грамотно распределять собственные финансы», — сообщил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.