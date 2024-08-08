Ростовчанам рассказали, как научить детей безопасно использовать карты банков

Расскажите о различных видах обмана в интернете и по телефону. Объясните, почему нельзя делиться данными своей карты или предоставлять их незнакомым людям. Ребенок должен знать, на что следует обращать внимание при совершении покупок онлайн и почему не рекомендуется кликать по ссылкам из сообщений. Также дайте советы о том, как правильно вводить пин-код в банкомате так, чтобы никто его не увидел.