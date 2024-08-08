Ростовчанку Дапирку вернули в РФ после 10 лет заключения во Вьетнаме

В сентябре 2014 года 28-летняя жительница Ростова-на-Дону была задержана в аэропорту Хошимина из-за наркотиков. В ее багаже был найден скрытый пакет с 2,7 кг кокаина. Девушка категорически отказывалась признавать свою вину. Она заявила, что наркотики мог подложить в подаренный ей чемодан мужчина, с которым она познакомилась в Таиланде и начала с ним отношения.