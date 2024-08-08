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Ростовчанку Дапирку вернули в РФ после 10 лет заключения во Вьетнаме

Ростовчанку Дапирку вернули в РФ после 10 лет заключения во Вьетнаме

8 августа 2024, 04:54
Фото: 1MI
В Россию вернули жительницу Ростова-на-Дону Марию Дапирку, которая провела 10 лет в колонии во Вьетнаме, сообщает ТАСС.

По информации издания, ростовчанка продолжит отбывать наказание в РФ. Сколько именно ей придется отсидеть, не раскрывается.

В сентябре 2014 года 28-летняя жительница Ростова-на-Дону была задержана в аэропорту Хошимина из-за наркотиков. В ее багаже был найден скрытый пакет с 2,7 кг кокаина. Девушка категорически отказывалась признавать свою вину. Она заявила, что наркотики мог подложить в подаренный ей чемодан мужчина, с которым она познакомилась в Таиланде и начала с ним отношения.

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Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс. В 2015 году россиянку приговорили к пожизненному сроку заключения.

Официальной информации о ее переводе в РФ не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Вьетнам#Происшествия#Мария Дапирка
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