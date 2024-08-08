Спасателям под Ростовом пришлось разрезать КамАЗ, чтобы достать погибшего водителя

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Днем 8 августа на дороге «Ростов-на-Дону — Сальск» произошло смертельное ДТП. 50-летний водитель КамАЗ съехал с проезжей части на правую обочину, а затем вильнул и попал на полосу встречного движения. В этот момент по ней ехал грузовой фургон Ford Transit, которым управлял 41-летний дончанин.
Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.
Добавим, что в соцсетях появилось видео с места событий. Очевидцы отмечают, что спасателям пришлось распились покорёженный фургон, чтобы достать труп.
Ранее восемь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Ростовской области.
До этого в Таганроге четыре человека пострадали в ДТП с улетевшей в забор иномаркой.