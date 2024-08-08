Спасателям под Ростовом пришлось разрезать КамАЗ, чтобы достать погибшего водителя

Днем 8 августа на дороге «Ростов-на-Дону — Сальск» произошло смертельное ДТП. 50-летний водитель КамАЗ съехал с проезжей части на правую обочину, а затем вильнул и попал на полосу встречного движения. В этот момент по ней ехал грузовой фургон Ford Transit, которым управлял 41-летний дончанин.