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Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

Водитель фургона погиб при столкновении с КАМАЗом в Ростовской области

Спасателям под Ростовом пришлось разрезать КамАЗ, чтобы достать погибшего водителя

8 августа 2024, 18:14
Фото: 1MI
Водитель фургона погиб при столкновении с КАМАЗом в Ростовской области

Водитель фургона погиб при столкновении с КамАЗом в Ростовской области

В Ростовской области водитель КамАЗа вылетел на встречку, из-за чего погиб человек, сообщает УГИБДД.

Днем 8 августа на дороге «Ростов-на-Дону — Сальск» произошло смертельное ДТП. 50-летний водитель КамАЗ съехал с проезжей части на правую обочину, а затем вильнул и попал на полосу встречного движения. В этот момент по ней ехал грузовой фургон Ford Transit, которым управлял 41-летний дончанин.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

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Водитель фургона погиб при столкновении с КАМАЗом в Ростовской области
Видео: 1MI

Добавим, что в соцсетях появилось видео с места событий. Очевидцы отмечают, что спасателям пришлось распились покорёженный фургон, чтобы достать труп.

Ранее восемь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Ростовской области.

До этого в Таганроге четыре человека пострадали в ДТП с улетевшей в забор иномаркой.

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