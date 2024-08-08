Треть проб в водоемах Ростовской области не прошли проверку

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Пробы берут из водоемов и проверяют сразу на несколько показателей. Эта работа проводится с мая по октябрь.
Так, за последнее время специалисты отобрали сотни проб и провели проверку.
Оказалось, что не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 36,7% проб. Также стало известно, что вирусов в водоемах нет.
Ранее голубая жидкость с пеной потекла из кранов жителей региона.
До этого в Минприроды назвали самые грязные реки в донском регионе.
Кроме того, эксперт рассказал, почему погибает рыба в Северном водохранилище в Ростове.