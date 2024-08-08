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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Треть проб воды на Дону не соответствует гигиеническим нормативам

Треть проб в водоемах Ростовской области не прошли проверку

8 августа 2024, 10:42
Фото: clati.ru / для иллюстрации
Треть проб воды на Дону не соответствует гигиеническим нормативам
В Ростовской области проверили качество воды и выявили несоответствие гигиеническим нормативам, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Пробы берут из водоемов и проверяют сразу на несколько показателей. Эта работа проводится с мая по октябрь.

Так, за последнее время специалисты отобрали сотни проб и провели проверку.

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Оказалось, что не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 36,7% проб. Также стало известно, что вирусов в водоемах нет.

Ранее голубая жидкость с пеной потекла из кранов жителей региона.

До этого в Минприроды назвали самые грязные реки в донском регионе.

Кроме того, эксперт рассказал, почему погибает рыба в Северном водохранилище в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вода#Гигиена#Происшествия#Пробы
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