Ученые сообщили, почему не стоит увлекаться кетогенной диетой

Posted Вчера, 09:35
Published Вчера, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Кетогенная диета считается лечебной и основана на уменьшении доли употребляемых углеводов с увеличением доли жира и белка в рационе. Об этом заявили ученые, которые провели исследование с участием 53 добровольцев.
Все испытуемые были относительно здоровы и не страдали от ожирения. В рамках исследования их попросили в течение месяца соблюдать определенную диету, разделив их на три группы.
Одни из них соблюдали кетогенную диету, вторые — употребляли продукты с низким содержанием сахара, а третья группа стала контрольной и придерживалась умеренной диеты.
Спустя месяц добровольцы прошли тестирование, в ходе которой выяснилось, что у тех, кто соблюдал кетогенную диету, массу тела снизилась в среднем на 1,6кг. Но в то же время анализы показали, что уровень плохого холестерина в их крови вырос на 16%, а аполипопротеина В — на 26%.
Те, кто отказался от сахара, не только сбросили в среднем по килограмму веса, но и продемонстрировали лучшие показатели по содержанию плохого холестерина. Он снизился на 10%, пишет ИА RuNews24.ru.
Также у испытуемых, которые придерживались кетогенной диеты, снизился уровень кишечных бактерий, участвующих в укреплении иммунной системы и синтезе витамина B.
На основании этих данных ученые предупредили, что несмотря на способность кетогенной диеты снижать вес, нельзя забывать о ее нежелательном воздействии на организм.