Ученые сообщили, почему не стоит увлекаться кетогенной диетой

Спустя месяц добровольцы прошли тестирование, в ходе которой выяснилось, что у тех, кто соблюдал кетогенную диету, массу тела снизилась в среднем на 1,6кг. Но в то же время анализы показали, что уровень плохого холестерина в их крови вырос на 16%, а аполипопротеина В — на 26%.