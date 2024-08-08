Ученые заявили, что стрессом можно заразить других людей

Исследователи из Германии выяснили, что наблюдение за человеком в состоянии стресса или тревожности и у самого наблюдающего вызывает сначала обеспокоенность, а потом и тревогу. А если эти люди еще и знакомы, то эффект только усилится, пишет ИА RuNews24.ru.