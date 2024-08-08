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Posted Вчера, 12:44

Published Вчера, 12:44

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Ученые заявили, что стрессом можно заразить других людей

8 августа 2024, 12:44
Исследование показало, что достаточно понаблюдать за тревожными людьми, чтобы самому начать испытывать стресс. Но в некоторых случаях это может быть даже полезно.

Научный сотрудник Центра доклинических исследований ПИМУ Минздрава России Дарья Кузьмина заявила, что современная наука достаточно хорошо изучила такое расстройство, как стресс. Эксперимент подтвердил, что он может передаваться от человека к человеку.

Исследователи из Германии выяснили, что наблюдение за человеком в состоянии стресса или тревожности и у самого наблюдающего вызывает сначала обеспокоенность, а потом и тревогу. А если эти люди еще и знакомы, то эффект только усилится, пишет ИА RuNews24.ru.

Кузьмина добавила, что, согласно ее опытам на мышах, стресс в юном возрасте может улучшить многие личностные характеристики и параметры уже у взрослых. Так что иногда стресс может быть даже полезен, так как помогает мобилизовать ресурсы организма для достижения определенных целей.

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