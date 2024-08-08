Ученые заявили, что стрессом можно заразить других людей

Posted Вчера, 12:44
Published Вчера, 12:44
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Научный сотрудник Центра доклинических исследований ПИМУ Минздрава России Дарья Кузьмина заявила, что современная наука достаточно хорошо изучила такое расстройство, как стресс. Эксперимент подтвердил, что он может передаваться от человека к человеку.
Исследователи из Германии выяснили, что наблюдение за человеком в состоянии стресса или тревожности и у самого наблюдающего вызывает сначала обеспокоенность, а потом и тревогу. А если эти люди еще и знакомы, то эффект только усилится, пишет ИА RuNews24.ru.
Кузьмина добавила, что, согласно ее опытам на мышах, стресс в юном возрасте может улучшить многие личностные характеристики и параметры уже у взрослых. Так что иногда стресс может быть даже полезен, так как помогает мобилизовать ресурсы организма для достижения определенных целей.