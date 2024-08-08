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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Торговая сеть в Ростовской области за взятки продвигала определенные продукты

В крупной торговой сети в Ростове два года брали откаты за поставку продуктов

8 августа 2024, 09:31
Фото: Unsplash
Торговая сеть в Ростовской области за взятки продвигала определенные продукты
В Ростовской области оштрафовали компанию, которая два года делала откаты работникам крупной торговой сети за продвижение своих продуктов, сообщили в региональной прокуратуре.

С 2021 по 2022 годы директор компании передавал приемщикам по качеству распределительного центра торговой сети деньги. Речь идет о сумме 660 тысяч рублей.

Средства передавали за приоритетный выбор продукции компании. Теперь ее привлекли к административной ответственности.

В Ростове-на-Дону осудят чиновника из МЧС за взятки от директора колледжа
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Организацию оштрафовали на сумму 1,9 миллиона рублей.

«Уголовное дело в отношении лиц, получивших денежные средства, находится на рассмотрении в суде», — уточнили в прокуратуре».

По информации Telegram-канала Don_Mash, оптовик дал деньги представителям «Ленты» и попросил забивать прилавки его фруктами и овощами.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону будут судить чиновника из МЧС за взятки от директора колледжа.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Штраф#Взятки#Происшествия
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