В крупной торговой сети в Ростове два года брали откаты за поставку продуктов

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
С 2021 по 2022 годы директор компании передавал приемщикам по качеству распределительного центра торговой сети деньги. Речь идет о сумме 660 тысяч рублей.
Средства передавали за приоритетный выбор продукции компании. Теперь ее привлекли к административной ответственности.
Организацию оштрафовали на сумму 1,9 миллиона рублей.
«Уголовное дело в отношении лиц, получивших денежные средства, находится на рассмотрении в суде», — уточнили в прокуратуре».
По информации Telegram-канала Don_Mash, оптовик дал деньги представителям «Ленты» и попросил забивать прилавки его фруктами и овощами.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону будут судить чиновника из МЧС за взятки от директора колледжа.