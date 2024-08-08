В РЭО рассказали о сроках поставки оборудования на комплекс сортировки ТКО в Мордовии

Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что в рамках реализации инфраструктурных проектов в отрасли обращения с ТКО Мордовия двумя годами ранее подписала концессионное соглашение на постройку межмуниципального комплекса по обработке мусора в Лямбирском районе мощностью 180 тысяч тонн в год. Как сообщает properm.ru, в июле текущего на мусоросортировочный комплекс прибыла первая партия оборудования, остальная техника будет доставлена на объект в начале августа этого года.