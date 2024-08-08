В РЭО рассказали о сроках поставки оборудования на комплекс сортировки ТКО в Мордовии

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что в рамках реализации инфраструктурных проектов в отрасли обращения с ТКО Мордовия двумя годами ранее подписала концессионное соглашение на постройку межмуниципального комплекса по обработке мусора в Лямбирском районе мощностью 180 тысяч тонн в год. Как сообщает properm.ru, в июле текущего на мусоросортировочный комплекс прибыла первая партия оборудования, остальная техника будет доставлена на объект в начале августа этого года.
По причине минимального показателя расчетной обеспеченности в прошлом году республика приняла участие в отборе на получение субсидирования из федеральной казны и получила финансирование, необходимое на строительство комплекса по переработке мусора.
Запуск данного объекта в работу должен произойти до конца текущего года.
Российские регионы имеют возможность претендовать на софинансирование расходных обязательств, возникающих в рамках мероприятий по сокращению доли отправляемых на мусорные полигоны отходов и проектов, которые способствуют реализации показателей федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология». Субсидия предоставляется согласно правилам Постановления Правительства России от 8 июля 2022 года № 1222.
ППК «РЭО» сформирована по указу главы государства от 14 января 2019 года. Российский экологический оператор работает над формированием комплексной системы обращения с ТКО на уровне субъектов РФ. Согласно национальному проекту «Экология», такие меры приводят к сокращению объема захоронения отходов и минимизации экологической нагрузки на россиян. К 2030 году планируется добиться сортировки 100% объема ТКО и сокращения отправляемых на полигоны отходов вдвое. Для достижения указанных показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.