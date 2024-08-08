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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

В РЭО рассказали о сроках поставки оборудования на комплекс сортировки ТКО в Мордовии

В РЭО рассказали о сроках поставки оборудования на комплекс сортировки ТКО в Мордовии

8 августа 2024, 13:02
Фото: reo.ru
Мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) возводят в Республике Мордовии. На предприятие уже начали привозить оборудование.

Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что в рамках реализации инфраструктурных проектов в отрасли обращения с ТКО Мордовия двумя годами ранее подписала концессионное соглашение на постройку межмуниципального комплекса по обработке мусора в Лямбирском районе мощностью 180 тысяч тонн в год. Как сообщает properm.ru, в июле текущего на мусоросортировочный комплекс прибыла первая партия оборудования, остальная техника будет доставлена на объект в начале августа этого года.

По причине минимального показателя расчетной обеспеченности в прошлом году республика приняла участие в отборе на получение субсидирования из федеральной казны и получила финансирование, необходимое на строительство комплекса по переработке мусора.

Запуск данного объекта в работу должен произойти до конца текущего года.

Российские регионы имеют возможность претендовать на софинансирование расходных обязательств, возникающих в рамках мероприятий по сокращению доли отправляемых на мусорные полигоны отходов и проектов, которые способствуют реализации показателей федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология». Субсидия предоставляется согласно правилам Постановления Правительства России от 8 июля 2022 года № 1222.

ППК «РЭО» сформирована по указу главы государства от 14 января 2019 года. Российский экологический оператор работает над формированием комплексной системы обращения с ТКО на уровне субъектов РФ. Согласно национальному проекту «Экология», такие меры приводят к сокращению объема захоронения отходов и минимизации экологической нагрузки на россиян. К 2030 году планируется добиться сортировки 100% объема ТКО и сокращения отправляемых на полигоны отходов вдвое. Для достижения указанных показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.

#Общество
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