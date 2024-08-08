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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В Ростове-на-Дону неизвестные расстреляли остановку с людьми

В Ростове-на-Дону неизвестные из машины расстреляли остановку с людьми

8 августа 2024, 08:18
Фото: Unsplash
В Ростове-на-Дону неизвестные расстреляли остановку с людьми
В Ростове-на-Дону в ночное время неизвестные открыли огонь из оружия по остановке, сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

Ночью на улице Ткачева появилась черная тонированная LADA Priora. По словам очевидцев, сидевшие внутри открыли огонь из травматического оружия по остановке и бетонным блокам, целясь в людей.

«Девочки, в которых целились неадекваты, целы, но очень испугались», — написал автор.

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В Ростове-на-Дону неизвестные расстреляли остановку с людьми
Видео: t.me/etorostov

Он разместил видео, на котором показан момент стрельбы и разбитые стекла. Пользователи в комментариях написали, что нужно найти нападавших и привлечь к ответственности.

Добавим, что официальной информации о нападении не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове задержали покупателя, расстрелявшего продавца пивного магазина.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Стрельба#Остановка#Происшествия
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