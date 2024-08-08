В Ростове-на-Дону неизвестные из машины расстреляли остановку с людьми

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Ночью на улице Ткачева появилась черная тонированная LADA Priora. По словам очевидцев, сидевшие внутри открыли огонь из травматического оружия по остановке и бетонным блокам, целясь в людей.
«Девочки, в которых целились неадекваты, целы, но очень испугались», — написал автор.
Он разместил видео, на котором показан момент стрельбы и разбитые стекла. Пользователи в комментариях написали, что нужно найти нападавших и привлечь к ответственности.
Добавим, что официальной информации о нападении не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове задержали покупателя, расстрелявшего продавца пивного магазина.