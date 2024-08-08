В Ростове-на-Дону спасли подростка с ожогами 70% поверхности тела

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В Новошахтинске 14-летний парень получил тяжелейшую электротермическую травму. У него оказались ожоги 70% поверхности тела.
После этого его доставили в реанимацию в медучреждение в Ростове. Для оказания помощи пациенту применили самые современные методы.
В ведомстве проинформировали, что благодаря проведенному лечению удалось полностью восстановить состояние кожи. После 35 дней нахождения в стационаре молодой человек был выписан.
Отмечается, что восстановление займет около двух лет.
Ранее школьницу убило током во время душа в Ростовской области.