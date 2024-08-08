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В Ростове-на-Дону спасли подростка с ожогами 70% поверхности тела

В Ростове-на-Дону спасли подростка с ожогами 70% поверхности тела

8 августа 2024, 11:10
Фото: Unslash
В Ростове-на-Дону спасли подростка с ожогами 70% поверхности тела
В Ростове-на-Дону удалось спасти несовершеннолетнего, которого ударило током, сообщили в региональном Минздраве.

В Новошахтинске 14-летний парень получил тяжелейшую электротермическую травму. У него оказались ожоги 70% поверхности тела.

После этого его доставили в реанимацию в медучреждение в Ростове. Для оказания помощи пациенту применили самые современные методы.

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Для оказания помощи пациенту применили самые современные методы.Для оказания помощи пациенту применили самые современные методы.
Для оказания помощи пациенту применили самые современные методы.
Фото: Минздрав Ростовской области

В ведомстве проинформировали, что благодаря проведенному лечению удалось полностью восстановить состояние кожи. После 35 дней нахождения в стационаре молодой человек был выписан.

Отмечается, что восстановление займет около двух лет.

Ранее школьницу убило током во время душа в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Спасение#Подросток#Ожоги#Происшествия
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