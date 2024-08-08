В Ростовской области Kia сбила мать с годовалой дочерью

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Происшествие случилось в дневное время в поселке Чертково. На улице Петровского водитель Kia Rio сбил 22-летнюю девушку и ее годовалую дочь.
Отмечается, что в это время они находились на пешеходном переходе. Их с травмами доставили в больницу.
Сейчас полицейские устанавливаются все обстоятельства случившегося. О состоянии раненых пока информации нет.
Ранее водитель грузовика протаранил полицейскую машину в донском регионе.
До этого при столкновении двух машин на трассе в регионе пострадал водитель велосипеда.
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