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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

В Ростовской области Kia сбила мать с годовалой дочерью

В Ростовской области Kia сбила мать с годовалой дочерью

8 августа 2024, 05:38
Фото: УГИБДД по РО
В Ростовской области водитель иномарки сбил на переходе двух человек, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в дневное время в поселке Чертково. На улице Петровского водитель Kia Rio сбил 22-летнюю девушку и ее годовалую дочь.

Отмечается, что в это время они находились на пешеходном переходе. Их с травмами доставили в больницу.

Сейчас полицейские устанавливаются все обстоятельства случившегося. О состоянии раненых пока информации нет.

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Ранее водитель грузовика протаранил полицейскую машину в донском регионе.

До этого при столкновении двух машин на трассе в регионе пострадал водитель велосипеда.

Читайте также о том, как на дороге в аварии с иностранным автомобилем скончался 72-летний водитель.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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