В Ростовской области осудили украинскую террористку за бомбу в почтовом ящике

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Южный окружной военный суд выяснил, что в прошлом году преступница вступила в запрещенную в России террористическую группировку. Женщина принимала участие в подготовке и совершении террористического акта в Запорожской области. Для реализации своего плана женщина взяла взрывное устройство у другого участника сообщества. Так, в апреле 2023 года она отправилась в один из многоквартирных домов Энергодара и подложила взрывчатку почтовый ящик. Однако бдительные соседи обнаружили устройство и вызвали сотрудников правоохранительных органов.
Гражданка Украины признана виновной по части 2 статьи 205.4 УК РФ, части 3 статьи 30 пункт «Б» и части 3 статьи 205 УК РФ, а также части 4 статьи 222.1 УК РФ. Суд приговорил преступницу к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, злоумышленница выплатит 500 тысяч рублей штрафа.
Ранее житель донской столицы выдавал себя за военного и обманывал компании на закупках БПЛА.