В Ростовской области осудили украинскую террористку за бомбу в почтовом ящике

Южный окружной военный суд выяснил, что в прошлом году преступница вступила в запрещенную в России террористическую группировку. Женщина принимала участие в подготовке и совершении террористического акта в Запорожской области. Для реализации своего плана женщина взяла взрывное устройство у другого участника сообщества. Так, в апреле 2023 года она отправилась в один из многоквартирных домов Энергодара и подложила взрывчатку почтовый ящик. Однако бдительные соседи обнаружили устройство и вызвали сотрудников правоохранительных органов.