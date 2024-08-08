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В Ростовской области посадили украинку за взрывчатку в почтовом ящике

В Ростовской области осудили украинскую террористку за бомбу в почтовом ящике

8 августа 2024, 15:30
Фото: 1MI
В Ростовской области посадили украинку за взрывчатку в почтовом ящике
В Ростовской области осудили гражданку Украины, которая состояла в террористическом сообществе и пыталась совершить убийство с помощью бомбы, сообщает региональная прокуратура.

Южный окружной военный суд выяснил, что в прошлом году преступница вступила в запрещенную в России террористическую группировку. Женщина принимала участие в подготовке и совершении террористического акта в Запорожской области. Для реализации своего плана женщина взяла взрывное устройство у другого участника сообщества. Так, в апреле 2023 года она отправилась в один из многоквартирных домов Энергодара и подложила взрывчатку почтовый ящик. Однако бдительные соседи обнаружили устройство и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

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Гражданка Украины признана виновной по части 2 статьи 205.4 УК РФ, части 3 статьи 30 пункт «Б» и части 3 статьи 205 УК РФ, а также части 4 статьи 222.1 УК РФ. Суд приговорил преступницу к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, злоумышленница выплатит 500 тысяч рублей штрафа.

Ранее житель донской столицы выдавал себя за военного и обманывал компании на закупках БПЛА.

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