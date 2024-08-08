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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Со следующей недели в Ростовской области похолодает до +12 градусов

В Ростовской области похолодает до +12 градусов

8 августа 2024, 16:32
Фото: 1MI
Со следующей недели в Ростовской области похолодает до +12 градусов
В Ростовской области ожидается резкое похолодание. В некоторых частях региона температура воздуха опустится до +12 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, в Ростовской области на следующей неделе произойдет значительное понижение температуры. Так, в понедельник, 12 августа в Ростове-на-Дону ожидается солнечная погода. Днем градусники покажут до +27 градусов, а ночью показатели опустятся до +15 градусов.

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В этот же день в Таганроге температурный диапазон составит от +19 до +27 градусов. Погода ожидается малооблачная без осадков. А вот в Шахтах днем воздух прогреется до +28 градусов, а ночью похолодает до +13 градусов. Похожие условия прогнозируются и в Миллерово. Там будет +26 градусов в дневное время и +12 градусов в ночное.

Ранее сообщалось, что сугробы из града появились в донской столице 7 августа.

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