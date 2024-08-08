В Ростовской области похолодает до +12 градусов

В этот же день в Таганроге температурный диапазон составит от +19 до +27 градусов. Погода ожидается малооблачная без осадков. А вот в Шахтах днем воздух прогреется до +28 градусов, а ночью похолодает до +13 градусов. Похожие условия прогнозируются и в Миллерово. Там будет +26 градусов в дневное время и +12 градусов в ночное.