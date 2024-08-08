В Ростовской области зафиксировали вспышку заболеваемости Covid-19

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
С 22 по 28 июля в регионе зарегистрировали 114 случаев Covid-19. Выздоровели за это время 149 пациентов.
На прошлой неделе в области подтвердили уже 187 случаев, госпитализировали 12 зараженных. Вылечились за этот период 76 граждан.
Добавим, что в целом по России на прошлой неделе заразились 7,7 тысячи человек. Неделей ранее этот показатель составлял 6,1 тысячи.
Что стало причиной резкого роста заболеваемости, не раскрывается.
Увеличение заболеваемости отмечено в 58 регионах страны, умерли за неделю 10 человек.
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