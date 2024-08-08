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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:13

В Ростовской области зафиксировали вспышку заболеваемости Covid-19

В Ростовской области зафиксировали вспышку заболеваемости Covid-19

8 августа 2024, 07:11
Фото: 1MI
В Ростовской области зафиксировали вспышку заболеваемости Covid-19
В Ростовской области за неделю увеличилось количество подтвержденных случаев коронавируса, сообщает портал «Объясняем.Рф».

С 22 по 28 июля в регионе зарегистрировали 114 случаев Covid-19. Выздоровели за это время 149 пациентов.

На прошлой неделе в области подтвердили уже 187 случаев, госпитализировали 12 зараженных. Вылечились за этот период 76 граждан.

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Добавим, что в целом по России на прошлой неделе заразились 7,7 тысячи человек. Неделей ранее этот показатель составлял 6,1 тысячи.

Что стало причиной резкого роста заболеваемости, не раскрывается.

Увеличение заболеваемости отмечено в 58 регионах страны, умерли за неделю 10 человек.

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Ранее врач рассказал, кому из ростовчан потребуется привиться от штамма коронавируса FLiRT.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Covid-19#Заболеваемость#Госпитализация
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