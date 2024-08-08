«Вонища страшная»: активисты нашли окровавленную марлю и шприцы на мусорке в Гуково

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Собеседница рассказывает, что на свалку с медицинскими отходами на территории больницы в Гуково она наткнулась, когда шла на прием к врачу.
«Но если честно, это произошло не случайно. Многие мои знакомые жаловались на отвратительную вонь в этом месте, я и решила выяснить, откуда может идти такой запах», — отмечает Светлана Авдеева.
По словам собеседницы, на обычной контейнерной площадке на территории ЦГБ она обнаружила медицинские отходы — использованные шприцы, медикаменты в пакетах, обрывки марли в желтых и красных пятнах, перевязочные материалы…
«Запах в этом месте действительно стоит просто отвратительный. А я же плохо вижу, поэтому всегда хожу с сопровождением. Сопровождавшего меня человека из-за этой вони стало выворачивать наизнанку, поэтому я перестала снимать. А выяснять дальше, что еще там еще лежит, не стала. Это же источник распространения инфекции», — объясняет Авдеева.
Собеседница недоумевает — куда смотрят все контролирующие органы?
По информации в сети, для хранения медицинских отходов должно быть оборудовано специальное помещение с особенными контейнерами и аппаратами для обеззараживания медицинских отходов.
«Я не поленилась, нашла эти контейнеры. В одном из них лежали какие-то лампы, в другом — пустая пачка из-под сигарет. А проходящая мимо женщина, видимо, работница больницы, сказала, что контейнеры стоят тут для красоты — в них никто ничего не складывает», — говорит гуковчанка.
В ответ на официальный запрос, в больнице Гуково объяснили, что ответственными за сбор, утилизацию медицинских отходов являются старшие медицинские сестры структурных подразделений ЛПУ.
«Администрацией ГБУ РО „ЦГБ“ в г. Гуково проводится расследование по данному нарушению, виновные будут наказаны», — говорится в официальном ответе.
Также в нем уточнено, что на данный момент мусор с контейнерной площадки вывезен.
Ранее RostovGazeta сообщала, как падающий забор за миллионы рублей вокруг больницы в Гуково примотали к трансформаторной подстанции. Позже стало известно, что забор отремонтировали. А разрушался он потому, что неизвестные скручивали крепежи.