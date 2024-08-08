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«Вонища стоит страшная»: активисты нашли медицинские отходы на мусорке в Гуково

«Вонища страшная»: активисты нашли окровавленную марлю и шприцы на мусорке в Гуково

8 августа 2024, 08:15
Фото: для иллюстрации / 1MI
«Вонища стоит страшная»: активисты нашли медицинские отходы на мусорке в Гуково

Активисты обнаружили медицинские отходы на обычной мусорке в Гуково

В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Гуково, многодетная мать Светлана Авдеева. Она рассказала, что на обычной контейнерной площадке в больнице Гуково обнаружила медицинские отходы.

Собеседница рассказывает, что на свалку с медицинскими отходами на территории больницы в Гуково она наткнулась, когда шла на прием к врачу.

«Но если честно, это произошло не случайно. Многие мои знакомые жаловались на отвратительную вонь в этом месте, я и решила выяснить, откуда может идти такой запах», — отмечает Светлана Авдеева.

По словам собеседницы, на обычной контейнерной площадке на территории ЦГБ она обнаружила медицинские отходы — использованные шприцы, медикаменты в пакетах, обрывки марли в желтых и красных пятнах, перевязочные материалы…

«Запах в этом месте действительно стоит просто отвратительный. А я же плохо вижу, поэтому всегда хожу с сопровождением. Сопровождавшего меня человека из-за этой вони стало выворачивать наизнанку, поэтому я перестала снимать. А выяснять дальше, что еще там еще лежит, не стала. Это же источник распространения инфекции», — объясняет Авдеева.

Собеседница недоумевает — куда смотрят все контролирующие органы?

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По информации в сети, для хранения медицинских отходов должно быть оборудовано специальное помещение с особенными контейнерами и аппаратами для обеззараживания медицинских отходов.

«Я не поленилась, нашла эти контейнеры. В одном из них лежали какие-то лампы, в другом — пустая пачка из-под сигарет. А проходящая мимо женщина, видимо, работница больницы, сказала, что контейнеры стоят тут для красоты — в них никто ничего не складывает», — говорит гуковчанка.
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В ответ на официальный запрос, в больнице Гуково объяснили, что ответственными за сбор, утилизацию медицинских отходов являются старшие медицинские сестры структурных подразделений ЛПУ.

«Администрацией ГБУ РО „ЦГБ“ в г. Гуково проводится расследование по данному нарушению, виновные будут наказаны», — говорится в официальном ответе.

Также в нем уточнено, что на данный момент мусор с контейнерной площадки вывезен.

Ранее RostovGazeta сообщала, как падающий забор за миллионы рублей вокруг больницы в Гуково примотали к трансформаторной подстанции. Позже стало известно, что забор отремонтировали. А разрушался он потому, что неизвестные скручивали крепежи.

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#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Больница#Гуково#Свалка#Запах#Происшествия#Медицинские отходы#Контейнер
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