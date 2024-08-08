Врач рассказал, как защититься от опасного уровня УФ-лучей в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Напомним, что синоптики предупредили ростовчан об опасном уровне УФ-излучения. Пик солнечной активности придется на 15.00 мск 8 августа. И на следующий день, 9 августа, начнет расти в полдень.
В это время доктора не рекомендуют жителям Ростова длительно находиться на солнце. Но если выход на улицу неизбежен, но то опасных УФ-лучей следует защититься.
«Я советую горожанам надевать широкую, легкую одежду. Рубашка должна полностью покрывать руки до кистей. А также низ одежды, юбки, брюки или шорты, должны достигать хотя бы до половины голени. Обязательно носить солнечные очки и головной убор», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Собеседник добавляет, что длительное пребывание на ярком солнце может привести к повреждению сетчатки глаза. Поэтому солнцезащитные очки в пик солнечной активности в Ростове необходимы. Также доктор рекомендует не оставлять без внимания и лицо — обязательно использовать солнцезащитный крем.
Ранее RostovGazeta выясняла, что будет с Ростовской областью из-за глобального потепления.