Врачи Уфы спасли девочку с редчайшим заболеванием

Posted Вчера, 11:39
Published Вчера, 11:39
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В Уфе врачам-аллергологам удалось стабилизировать критически состояние девочки с редким заболеванием. По информации от врачей, девушка поступила с высыпаниями по всему телу, болезненностью кожи, поражениями слизистых, глаз, половых органов, повышенной температурой.
После оценки симптомов больной, врачи пришли к выводу, что характер заболевания указывает на наличие синдрома Лайелла.
Медики применили комплекс лечебной методики, которая была направлена на борьбу с интоксикацией организма, уменьшением отеков органов зрения и слизистых оболочек, стабилизации температуры тела. Врачи отметили, что девушке уже удалось сохранить зрение. Сейчас состояние здоровья девушки стабилизировано, наблюдается положительная динамика, пишет ИА RuNews24.ru.
Специалисты отметили, что у девушки наступила полная эпителизация кожи. Синдром Лайелла был вызван индивидуальной аллергией на препарат, который девушка раньше не принимала. Синдром проявляется у очень небольшого числа людей, как реакция на непереносимость некоторых лекарств.