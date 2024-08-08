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Published Вчера, 11:39

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Врачи Уфы спасли девочку с редчайшим заболеванием

8 августа 2024, 11:39
Девушку-подростка из Уфы врачи практически вытащили «с того света». У пациентки диагностировали редкий синдром Лайелла.

В Уфе врачам-аллергологам удалось стабилизировать критически состояние девочки с редким заболеванием. По информации от врачей, девушка поступила с высыпаниями по всему телу, болезненностью кожи, поражениями слизистых, глаз, половых органов, повышенной температурой.

После оценки симптомов больной, врачи пришли к выводу, что характер заболевания указывает на наличие синдрома Лайелла.

Медики применили комплекс лечебной методики, которая была направлена на борьбу с интоксикацией организма, уменьшением отеков органов зрения и слизистых оболочек, стабилизации температуры тела. Врачи отметили, что девушке уже удалось сохранить зрение. Сейчас состояние здоровья девушки стабилизировано, наблюдается положительная динамика, пишет ИА RuNews24.ru.

Специалисты отметили, что у девушки наступила полная эпителизация кожи. Синдром Лайелла был вызван индивидуальной аллергией на препарат, который девушка раньше не принимала. Синдром проявляется у очень небольшого числа людей, как реакция на непереносимость некоторых лекарств.

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