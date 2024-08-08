Врачи Уфы спасли девочку с редчайшим заболеванием

Специалисты отметили, что у девушки наступила полная эпителизация кожи. Синдром Лайелла был вызван индивидуальной аллергией на препарат, который девушка раньше не принимала. Синдром проявляется у очень небольшого числа людей, как реакция на непереносимость некоторых лекарств.