ВТБ выпустил более 750 тысяч «Карт жителя» в регионах

Проект «Карта жителя» реализуют правительства регионов России совместно с банками-эмитентами. Наибольшее количество — около 200 тысяч штук — банк выпустил для жителей Самарской области. Около 130 тысяч владельцев карт — в Санкт-Петербурге, 100 тысяч — в Свердловской области и более 80 тысяч — в Мордовии. Также карту жителя от ВТБ можно заказать в Оренбургской, Вологодской, Мурманской, Рязанской и Сахалинской областях, Приморском крае, в Нижнем Новгороде и Омске.