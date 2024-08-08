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ВТБ выпустил более 750 тысяч «Карт жителя» в регионах

ВТБ выпустил более 750 тысяч «Карт жителя» в регионах

8 августа 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
С момента запуска проекта ВТБ выпустил более 750 тысяч «Карт жителя». Продукт объединяет региональные и федеральные сервисы для населения в функционал банковской карты.

Проект «Карта жителя» реализуют правительства регионов России совместно с банками-эмитентами. Наибольшее количество — около 200 тысяч штук — банк выпустил для жителей Самарской области. Около 130 тысяч владельцев карт — в Санкт-Петербурге, 100 тысяч — в Свердловской области и более 80 тысяч — в Мордовии. Также карту жителя от ВТБ можно заказать в Оренбургской, Вологодской, Мурманской, Рязанской и Сахалинской областях, Приморском крае, в Нижнем Новгороде и Омске.

В конце июля ВТБ начал массовый выпуск «Карт жителя» Нижегородской области после перезапуска проекта в регионе. Банковская карта со встроенным транспортным приложением получила обновленный функционал и дизайн, а время ее изготовления сократилось вдвое.

«По данным наших опросов, сегодня россияне в среднем используют три банковские карты, что стимулирует их постоянно искать лучшие условия. Спрос на нее будет расти: до конца года мы доведем число выданных карт в России до 1 миллиона», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

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