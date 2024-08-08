Застройщики массово скупают землю под ЖК в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
За первые шесть месяцев текущего года в 33 регионах России в рамках аукционов и конкурсов было продано 620,5 гектара земли. Это в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Инвесторы не обошли стороной и Ростовскую область. В донском регионе застройщики приобрели сразу три земельных участка.
Отметим, что помимо спроса выросла и средняя стоимость участков. По результатам июля 2024 года цены в среднем по стране увеличились на 25%.
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