Застройщики массово скупают землю под ЖК в Ростовской области

За первые шесть месяцев текущего года в 33 регионах России в рамках аукционов и конкурсов было продано 620,5 гектара земли. Это в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Инвесторы не обошли стороной и Ростовскую область. В донском регионе застройщики приобрели сразу три земельных участка.