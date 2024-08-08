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Published Сегодня, 13:28

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Updated Сегодня, 13:30

Застройщики массово скупают землю в Ростовской области

Застройщики массово скупают землю под ЖК в Ростовской области

8 августа 2024, 13:28
Фото: donland.ru
Застройщики массово скупают землю в Ростовской области
В России, в том числе и в Ростовской области за полгода 2024 года значительно вырос спрос на землю под застройку, сообщает «РБК Недвижимость» с отсылкой на анализ сайта «Дом.РФ».

За первые шесть месяцев текущего года в 33 регионах России в рамках аукционов и конкурсов было продано 620,5 гектара земли. Это в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Инвесторы не обошли стороной и Ростовскую область. В донском регионе застройщики приобрели сразу три земельных участка.

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Отметим, что помимо спроса выросла и средняя стоимость участков. По результатам июля 2024 года цены в среднем по стране увеличились на 25%.

Читайте также о том, что за один год продажи квартир в новостройках Ростова-на-Дону выросли почти на четверть.

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