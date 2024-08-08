Житель Ростова выдавал себя за военного и обманывал компании на закупках дронов

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Мужчина зарегистрировал компанию на свое имя и через нее общался с предпринимателями и коммерческими организациями, размещавшими в интернете объявления о продаже квадрокоптеров, антидроновых ружей и аналогичной техники. Под видом заинтересованного покупателя он склонял бизнесменов к личным встречам для обсуждения условий сделок.
Мошенник надевал военную форму, дополняя свой наряд муляжами медалей, чтобы произвести впечатление и вызвать доверие у своих собеседников.
При этом он никогда не был военнослужащим, а форму и поддельные награды приобрел.
На встрече мошенник уверял продавцов, что позже произведет оплату и просил отправить ему товары, которые якобы собирал для солдат. На самом деле, он не намеревался платить и хотел продать технику дальше.
Всего фигурант обманул несколько компаний на три миллиона рублей. Ранее он уже был судим за мошенничество.
Сейчас подозреваемый арестован, ему грозит до 10 лет заключения.
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