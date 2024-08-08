Житель Ростова выдавал себя за военного и обманывал компании на закупках дронов

Мужчина зарегистрировал компанию на свое имя и через нее общался с предпринимателями и коммерческими организациями, размещавшими в интернете объявления о продаже квадрокоптеров, антидроновых ружей и аналогичной техники. Под видом заинтересованного покупателя он склонял бизнесменов к личным встречам для обсуждения условий сделок.



Мошенник надевал военную форму, дополняя свой наряд муляжами медалей, чтобы произвести впечатление и вызвать доверие у своих собеседников.