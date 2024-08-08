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Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Лжевоенный в Ростове под видом закупки дронов обманул компании на 3 млн рублей

Житель Ростова выдавал себя за военного и обманывал компании на закупках дронов

8 августа 2024, 11:13
Фото: 1MI
Лжевоенный в Ростове под видом закупки дронов обманул компании на 3 млн рублей
Силовики задержали жителя Ростова-на-Дону, который представлялся военным и обманывал компании, сообщили в региональном УМВД.

Мужчина зарегистрировал компанию на свое имя и через нее общался с предпринимателями и коммерческими организациями, размещавшими в интернете объявления о продаже квадрокоптеров, антидроновых ружей и аналогичной техники. Под видом заинтересованного покупателя он склонял бизнесменов к личным встречам для обсуждения условий сделок.

Мошенник надевал военную форму, дополняя свой наряд муляжами медалей, чтобы произвести впечатление и вызвать доверие у своих собеседников.

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При этом он никогда не был военнослужащим, а форму и поддельные награды приобрел.

На встрече мошенник уверял продавцов, что позже произведет оплату и просил отправить ему товары, которые якобы собирал для солдат. На самом деле, он не намеревался платить и хотел продать технику дальше.

Всего фигурант обманул несколько компаний на три миллиона рублей. Ранее он уже был судим за мошенничество.

Сейчас подозреваемый арестован, ему грозит до 10 лет заключения.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Мошенничество#Обман#Происшествия
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