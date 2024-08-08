Житель Ростовской области купил сосиску в тесте с червями

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Мужчина утверждает, что приобрел сосиску в тесте в одном из магазинов крупной сети. Дончанин еще на улице раскрыл покупку и увидел, что под слоем теста ползают маленькие белые черви. Личинки проели внутренность выпечки.
Однако другие жители Ростовской области не верят покупателю: «Обычно все булки в полиэтилене, а свежая выпечка быстро раскупается. Что-то слабо верится, если честно».
«Что только не вбрасывают! Хорошо, что наши люди не глупые и не ведутся на всякий бред», — пишет пользователь.
Ранее жительница Батайска нашла мертвую мышь в упаковке с морепродуктами.