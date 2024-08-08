rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Житель Ростовской области купил сосиску в тесте с червями

Житель Ростовской области купил сосиску в тесте с червями

8 августа 2024, 13:43
Фото: 1MI
Житель Ростовской области купил сосиску в тесте с червями
Жителю Ростовской области продали в одном из сетевых магазинов выпечку с неожиданной начинкой. В сосиске в тесте находилось большое количество червей, сообщает телеграм-канал «В курсе Ростов».

Мужчина утверждает, что приобрел сосиску в тесте в одном из магазинов крупной сети. Дончанин еще на улице раскрыл покупку и увидел, что под слоем теста ползают маленькие белые черви. Личинки проели внутренность выпечки.

В школах и садиках Ростовской области детей кормили фальсификатом
Узнать подробнее
Житель Ростовской области купил сосиску в тесте с червями
Видео: ТГ «Вкурсе Ростов»

Однако другие жители Ростовской области не верят покупателю: «Обычно все булки в полиэтилене, а свежая выпечка быстро раскупается. Что-то слабо верится, если честно».

«Что только не вбрасывают! Хорошо, что наши люди не глупые и не ведутся на всякий бред», — пишет пользователь.

Ранее жительница Батайска нашла мертвую мышь в упаковке с морепродуктами.

Читайте также:
Жительница Ростовской области купила в супермаркете конфеты с червямиЛивни и град накроют Ростов 6 августаГолубев рассказал о судьбе моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону
#Регина Симакова#Общество#Видео#Ростовская область#Покупка#Еда#Магазины#Черви#Продуктовые магазины#Выпечка
Подпишитесь
Ростовчане заявили о сработавшей системе ПВО 8 августа
Сегодня, 06:42
Азиатская саранча угрожает уничтожить все растения в Ростовской области
Сегодня, 06:41
«Детей лишили радостных эмоций»: ростовчане пожаловались на закрытый бассейн в парке
Сегодня, 06:31
«Голова от страха болит»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов
Сегодня, 06:25
В Ростовской области Kia сбила мать с годовалой дочерью
Сегодня, 05:38
Бастрыкину доложат о хостеле в Ростове, с опасными для людей постояльцами
Сегодня, 05:16