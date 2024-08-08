Жителей Ростовской пугают новой пандемией и атакуют змеи

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
С января по июль 2024 года в Ростовской области от укусов змей пострадали 57 человек, 14 из них дети. По сравнению с прошлым годом число случаев нападений увеличилось на 14%.
При этом за прошедший период 2024 года не было зарегистрировано летальных исходов.
Ночью в Ростове-на-Дону неизвестные на черном тонированном автомобиле LADA Priora расстреляли остановку. Нарушители правопорядка целились в само сооружение, бетонные блоки и девушек, которые там находились. Очевидцы отмечают, что ростовчанки отделались сильным испугом.
Отметим, что официальной информации об инциденте не поступало. Сведения уточняются.
С 22 по 28 июля в Ростовской области зафиксировали 114 случаев заболевания COVID-19. За это время выздоровели 149 дончан. А за первую неделю августа 2024 года заразились уже 187 человек, госпитализировали 12 больных. При этом поправилось только 76 пациентов.
В целом по России на прошлой неделе заразились 7,7 тысячи человек. А в конце июля этот показатель составлял 6,1 тысячи. Подобная динамика отмечена в 58 регионах страны. Кроме того, за неделю умерли 10 человек.