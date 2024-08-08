Жителей Ростовской пугают новой пандемией и атакуют змеи

С 22 по 28 июля в Ростовской области зафиксировали 114 случаев заболевания COVID-19. За это время выздоровели 149 дончан. А за первую неделю августа 2024 года заразились уже 187 человек, госпитализировали 12 больных. При этом поправилось только 76 пациентов.