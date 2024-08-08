rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:38

Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Новости Ростовской области за 8 августа

Жителей Ростовской пугают новой пандемией и атакуют змеи

8 августа 2024, 17:38
Фото: rostovgazeta.ru
Новости Ростовской области за 8 августа
В Ростовской области зафиксированы массовые нападения змей на людей, тем временем в донской столице неизвестные из машины расстреляли остановку с людьми, а на Дону зафиксировали вспышку заболеваемости COVID-19.

Змеиная атака

С января по июль 2024 года в Ростовской области от укусов змей пострадали 57 человек, 14 из них дети. По сравнению с прошлым годом число случаев нападений увеличилось на 14%.

При этом за прошедший период 2024 года не было зарегистрировано летальных исходов.

Ковид вызвал повреждение мозга у молодого мужчины из Ростова
Узнать подробнее

Ночной беспредел

Ночью в Ростове-на-Дону неизвестные на черном тонированном автомобиле LADA Priora расстреляли остановку. Нарушители правопорядка целились в само сооружение, бетонные блоки и девушек, которые там находились. Очевидцы отмечают, что ростовчанки отделались сильным испугом.

Отметим, что официальной информации об инциденте не поступало. Сведения уточняются.

Расстрел остановкиРасстрел остановки
Расстрел остановки
Фото: ТГ канал «Это Ростов»
Двухметровый фонтан забил из ливневки в Ростове в Нахичевани во время дождя
Узнать подробнее

Вспоминая ковид

С 22 по 28 июля в Ростовской области зафиксировали 114 случаев заболевания COVID-19. За это время выздоровели 149 дончан. А за первую неделю августа 2024 года заразились уже 187 человек, госпитализировали 12 больных. При этом поправилось только 76 пациентов.

В целом по России на прошлой неделе заразились 7,7 тысячи человек. А в конце июля этот показатель составлял 6,1 тысячи. Подобная динамика отмечена в 58 регионах страны. Кроме того, за неделю умерли 10 человек.

Вспышка ковидаВспышка ковида
Вспышка ковида
Фото: donland.ru
Читайте также:
Жители Ростовской области страдают от мощных магнитных бурь и высоких цен на таксиЖителей Ростовской области лишили донской ухи, а полиции выдадут элитных лошадейМосквичи массово скупают жилье в Ростове, а из местных водоемов достают утопленников
#Регина Симакова#Коронавирус COVID-19#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ковид#Covid-19#Оружие#Расстрел#Последние новости Ростова на сегодня#Опасность#Змеи#Заболевание#Остановка#Укус#Итоги дня
Подпишитесь
Спасателям под Ростовом пришлось разрезать КамАЗ, чтобы достать погибшего водителя
Сегодня, 18:14
Билеты на поезд из Ростова до Анапы подорожали до 47 тысяч рублей
Сегодня, 10:27
Эксперт рассказал, стоит ли ростовчанам ждать обвала курса доллара
Сегодня, 14:56
Экологи рассказали, почему пробы в донских водоемах не прошли проверку
Сегодня, 14:06
«Всем сердцем»: за что японка Хамада Карен полюбила Ростов и Нахичевань-на-Дону
Сегодня, 06:50