Жители Ростовской области накопили в банках 1 триллион рублей

Согласно статистике ведомства, объем накопленных средств жителей Дона вырос за год на 35,5% и превысило один триллион рублей. Как рассказала управляющая отделением банка Наталья Леонтьева, на рост активов повлияло увеличение доходов дончан и выгодность депозитов. Так, максимальная ставка по рублевым вкладам превышает 16% годовых, при том, что в 2023 года она составляла 7,8% годовых.