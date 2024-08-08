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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Накопления жителей Ростовской области в банках превысили 1 триллион рублей

Жители Ростовской области накопили в банках 1 триллион рублей

8 августа 2024, 15:46
Фото: Unsplash
Накопления жителей Ростовской области в банках превысили 1 триллион рублей
В банках Ростовской области хранятся накопления местных жителей на сумму более одного триллиона рублей, сообщает региональное отделение Южного ГУ Банка России.

Согласно статистике ведомства, объем накопленных средств жителей Дона вырос за год на 35,5% и превысило один триллион рублей. Как рассказала управляющая отделением банка Наталья Леонтьева, на рост активов повлияло увеличение доходов дончан и выгодность депозитов. Так, максимальная ставка по рублевым вкладам превышает 16% годовых, при том, что в 2023 года она составляла 7,8% годовых.

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Кроме того выросла и кредитная активность дончан. За первые шесть месяцев физические лица позаимствовали у банков 401 миллиард рублей, что 1,4 раза больше, чем за тот же период 2023 года.

Таким образом, на 1 июля 2024 года общая сумма розничных кредитов превысила 909 миллиардов рублей, а сумма потребительских почти достигла 443 миллиардов рублей. Объем средств, выданных на ипотеку, превысил 466 миллиардов рублей.

Ранее цена квадратного метра жилья на вторичке в Ростове выросла до 113 тысяч рублей.

До этого стало известно, сколько нужно зарабатывать в Ростове для покупки жилья в ипотеку.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Ипотека#Вклады#Деньги#Финансы#Кредит#Банк#Процентные ставки
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