Жители Ростовской области накопили в банках 1 триллион рублей

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Согласно статистике ведомства, объем накопленных средств жителей Дона вырос за год на 35,5% и превысило один триллион рублей. Как рассказала управляющая отделением банка Наталья Леонтьева, на рост активов повлияло увеличение доходов дончан и выгодность депозитов. Так, максимальная ставка по рублевым вкладам превышает 16% годовых, при том, что в 2023 года она составляла 7,8% годовых.
Кроме того выросла и кредитная активность дончан. За первые шесть месяцев физические лица позаимствовали у банков 401 миллиард рублей, что 1,4 раза больше, чем за тот же период 2023 года.
Таким образом, на 1 июля 2024 года общая сумма розничных кредитов превысила 909 миллиардов рублей, а сумма потребительских почти достигла 443 миллиардов рублей. Объем средств, выданных на ипотеку, превысил 466 миллиардов рублей.
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