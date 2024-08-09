Бывшую замглавы Новочеркасска Жиркову отправили в колонию со второй попытки

Posted 9 августа, 10:43
Published 9 августа, 10:43
Modified 9 августа, 10:45
Updated 9 августа, 10:45
Издание со ссылкой на источник пишет, что бывшей чиновнице назначили 1 год 10 месяцев заключения. Ей вменяли то, что она незаконно подготовила документы о передаче местной жительнице земельного участка.
После этого вокруг территории начали ставить забор, что стало причиной протестов среди горожан. Тогда начались проверки и возбудили уголовное дело.
Издание пишет, что в феврале 2024 года Жиркову приговорили к двум годам заключения, но в мае облсуд отменил это решение. Тогда дело направили на доследование.
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