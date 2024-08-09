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Published Сегодня, 09:46

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Движение ограничат в центре Ростова-на-Дону до конца года

Движение ограничат на Сиверса в Ростове-на-Дону до конца года

9 августа 2024, 09:46
Фото: 1MI
Движение ограничат в центре Ростова-на-Дону до конца года
В Ростове-на-Дону будут ограничивать движение автомобилей в части проспекта Сиверса, сообщили в департаменте автодорог.

Причиной является реализация проекта по строительству многоквартирного дома. На период въезда и выезда строительной техники будут перекрывать проезд.

Речь идет об участке на проспекте Сиверса, 12Д. Эти меры будут действовать с 12 августа по 15 декабря.

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Кроме того, из-за работ на подземных коммуникациях ограничат проезд по улице Депутатской на участке от Сиверса до моста через реку Темерник. Запрет будет действовать с 15 августа по 15 октября.

Также нельзя будет проехать по улице Дачная от Таганрогской до Госпитального и от переулка Владивостокский до Вавилова. Это продлится с 14 августа по 10 сентября.

Ранее в Ростове определили места, где запретят езду и парковку электросамокатов.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ограничения#Движение
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