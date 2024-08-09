Движение ограничат на Сиверса в Ростове-на-Дону до конца года

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Причиной является реализация проекта по строительству многоквартирного дома. На период въезда и выезда строительной техники будут перекрывать проезд.
Речь идет об участке на проспекте Сиверса, 12Д. Эти меры будут действовать с 12 августа по 15 декабря.
Кроме того, из-за работ на подземных коммуникациях ограничат проезд по улице Депутатской на участке от Сиверса до моста через реку Темерник. Запрет будет действовать с 15 августа по 15 октября.
Также нельзя будет проехать по улице Дачная от Таганрогской до Госпитального и от переулка Владивостокский до Вавилова. Это продлится с 14 августа по 10 сентября.
Ранее в Ростове определили места, где запретят езду и парковку электросамокатов.