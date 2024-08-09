Фото театра и песни Киркорова: за что судился бизнес в Ростовской области в июле

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
ООО «Ростдонавтовокзал», управляющее ростовским пригородным автовокзалом на Шолохова, подало иск к Минтрансу региона. Истец пытается вернуть закрытые для него маршруты по Ростовской области, которые теперь выполняют подрядчики «Центрального» автовокзала. «Ростдонавтовокзал» требует признать решение о переносе маршрутов незаконным.
Речь идёт о маршрутах из Ростова в Новочеркасск, Волгодонск, Зимовники, Заветное, Коврино, Шахты и другие населённые пункты.
Истец обращается к закону об организации регулярных перевозок и о защите конкуренции. По версии «Ростдонавтовокзала», «Центральный» получил право обслуживать маршруты без обязательного в таких случаях конкурса. Из-за этого Старому автовокзалу пришлось расторгнуть договоры с транспортными предприятиями и понести большие убытки.
Суд принял иск к рассмотрению. Ближайшее заседание по делу назначено на 17 сентября.
Индивидуальный предприниматель Александр Лаврентьев подал иск к Департаменту экономики Ростова на сумму в 60 тысяч рублей. Бизнесмен требовал от чиновников компенсации за нарушение исключительного права на фото «Театр кукол».
Суд установил, что ответчик разместил на своём сайте фотографию, исключительные права на которою принадлежат фотографу Александру Беленькому. На фото даже была подпись, идентифицирующая автора. Иск в суд подал Лаврентьев, потому что является доверительным управляющим исключительными правами на фото.
Департамент экономики на суде возразил, что является лишь информационным посредником, к которому нельзя применять меры ответственности. Оформлением сайта занимались индивидуальный предприниматель Сага А.С. и ООО «МИБОК». Те в свою очередь заявили, что вообще сомневаются в авторстве фотографии.
Суд же исходил из того, что фактическим владельцем сайта является именно Департамент экономики, а потому он и будет отвечать за нарушение. Доказать, что фотографию разместили оформители сайта чиновники не смогли.
«Само по себе заключение со сторонним лицом договора на техническую поддержку сайта не является обстоятельством, исключающим ответственность владельца сайта за незаконное использование на этом сайте результатов интеллектуальной деятельности», — говорится в постановлении суда.
Тем не менее исковые требования суд удовлетворил лишь частично. С Департамента экономики Ростова взыскали десять тысяч рублей компенсации и почти 400 рублей госпошлины.
«Российское авторское общество» снова подало иск в Арбитражный суд Ростова. На этот раз за незаконное использование музыкальных треков там решили засудить ООО «Перспектива», управляющее рестораном Yo Buddha на Будённовском.
В иске указано, что в заведении включали песни российских и зарубежных исполнителей без согласия правообладателей. Например, исполнялись там композиции Филиппа Киркорова и Александра Розенбаума. Всего насчитали 17 песен, за каждую из которых «Российское авторское общество» попросило по 20 тысяч рублей компенсации.
Суд постановил взыскать с ответчика 340 тысяч рублей и госпошлину.
Прокуратура Ростовской области подала иск на 224,9 миллиона рублей к компании «Автомагистраль СК». Она занималась скандальным благоустройством парка «Дружба». Также ответчиками по делу проходят власти города и МБУ «Парк культуры и отдыха „Дружба“».
Благоустройство парка началось ещё весной 2022 года. Сумма контракта составила 562 миллиона рублей. В 2023 году подрядчик заявил, что стоимость работ выросла из-за влияния санкций. Власти Ростова увеличили финансирование работ. В общей сложности «Автомагистраль СК» получила в качестве аванса в 40% 224,9 миллиона рублей.
Прокуратура в своём иске указывает, что работы ведутся с отставанием по графику. Стоимость же благоустройства увеличили без достаточных на то оснований. Истец просит признать недействительными дополнительные соглашения об увеличении затрат на работы. Также прокуратура требует «Автомагистраль СК» вернуть 224,9 миллиона рублей и проценты за «пользование чужими денежными средствами».
Ближайшее заседание по делу пройдёт 27 августа.
Арбитражный суд вынес решение по иску регионального управления Федеральной антимонопольной службы против оборонного завода «Алмаз». Предприятие занимается разработкой зенитных ракетных комплексов, систем ПВО и других оборонительных устройств.
В 2022 году проверка Росфинмониторинга в отношении завода выявила незаконный вывод за рубеж бюджетных средств и их последующую легализацию. Результаты проверки передали в УФАС. Там подтвердили, что выполняя оборонзаказ, «Алмаз» завысил показатель распределения накладных расходов, который применяется при расчёте цены поставляемой продукции. Кроме того, завод провёл за счёт средств оборонзаказа оплату продукции при отсутствии подтверждающих её происхождение и качество документов.
Тогда же суд признал, что завод нарушил законодательство о государственном оборонном заказе и взыскал с него 55,3 миллиона рублей. Предприятие пыталось оспорить решение в двух инстанциях, но проиграло. Требование УФАС о выплате 55,3 миллиона рублей «Алмаз» так и не выполнил, поэтому антимонопольное ведомство в 2024 году снова обратилось в суд и подтвердило обоснованность своих требований.