Фото театра и песни Киркорова: за что судился бизнес в Ростовской области в июле

Тогда же суд признал, что завод нарушил законодательство о государственном оборонном заказе и взыскал с него 55,3 миллиона рублей. Предприятие пыталось оспорить решение в двух инстанциях, но проиграло. Требование УФАС о выплате 55,3 миллиона рублей «Алмаз» так и не выполнил, поэтому антимонопольное ведомство в 2024 году снова обратилось в суд и подтвердило обоснованность своих требований.