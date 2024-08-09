Ислаев рассказал о стратегических задачах стройкомплекса Югры

Азат Ислаев, вице-губернатор Югры, отметил, что особое внимание уделяется развитию дорог. Он напомнил, что регион занимает лидирующие позиции в стране по качеству дорожного покрытия. Всего в текущем году на дорожные работы будет потрачено более 33 миллиардов рублей, восемь из которых пойдут на содержание дорог регионального значения, 3,8 миллиарда выделят на их строительство, реконструкцию и ремонт, и примерно столько же потратят на дороги местного значения.