Ислаев рассказал о стратегических задачах стройкомплекса Югры

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Основные вопросы касались аварийного жилья, развития территорий и улучшения коммунальной инфраструктуры. По итогам встречи было проведено расширенное совещание «Стройкомплекс Югры — стратегический вектор развития». Врио губернатора отметил, что приоритетным проектом КРТ (комплексного развития территорий) станет переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Также в числе приоритетов возможность обновить старые территории и выгода для застройщиков. Представители отрасли отметили, что для ускорения ввода жилья в эксплуатацию необходимо решить вопросы с повторным прохождением государственной экспертизы, пишет muksun.fm.
Азат Ислаев, вице-губернатор Югры, отметил, что особое внимание уделяется развитию дорог. Он напомнил, что регион занимает лидирующие позиции в стране по качеству дорожного покрытия. Всего в текущем году на дорожные работы будет потрачено более 33 миллиардов рублей, восемь из которых пойдут на содержание дорог регионального значения, 3,8 миллиарда выделят на их строительство, реконструкцию и ремонт, и примерно столько же потратят на дороги местного значения.
Кухарук в рамках расширенного совещания отметил, что в поездках по региону особое внимание уделяет общению со строителями. Вице-губернатор, в свою очередь, обратил внимание на достижения отрасли и задачи, которые ей предстоит решить. Он особо выделил тот факт, что главной задачей стройкомплекса Югры является улучшение качества жизни граждан.
Спикер думы Югры Борис Хохряков рассказал, что в партийной программе «Карта развития Югры», в которую включено 783 социально значимых проекта, почти 40 процентов проектов связано со строительством. Среди наиболее значимых — строительство Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Депутат также рассказал, что граждане просят построить стационар на 120 койко-мест в Урае, завершить школу на 1725 мест в Ханты-Мансийске и построить газораспределительную станцию на территории поселка Зеленоборск Советского района.