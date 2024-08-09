К чему привели проблемы с доступом в Youtube

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Около 10 миллионов пользователей установили VPN, чтобы смотреть видео на этой платформе. Представитель Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что в последний раз подобное было во время блокировки Telegram.
Эксперт уточнил, что это постоянная борьба. Изначально покупается оборудование, которое выполняет определенные задачи, но со временем появляются новые технологии, позволяющие обойти защитные меры. Тогда приходится обновлять оборудование и разрабатывать новое программное обеспечение, чтобы справиться с новыми угрозами. Эта ситуация всегда развивается.
«У нас нет российской социальной сети, которая могла бы сравниться с YouTube по своему масштабу и времени, проведенному пользователями. YouTube действительно является крупнейшей платформой в этом сегменте», — уточнил специалист.
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