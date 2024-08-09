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Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

К чему привели проблемы с доступом в Youtube

К чему привели проблемы с доступом в Youtube

9 августа 2024, 07:31
Фото: Unsplash
К чему привели проблемы с доступом в Youtube
В России после замедления Youtube пользователи начали массово устанавливать VPN, сообщают «Новые известия».

Около 10 миллионов пользователей установили VPN, чтобы смотреть видео на этой платформе. Представитель Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что в последний раз подобное было во время блокировки Telegram.

Эксперт уточнил, что это постоянная борьба. Изначально покупается оборудование, которое выполняет определенные задачи, но со временем появляются новые технологии, позволяющие обойти защитные меры. Тогда приходится обновлять оборудование и разрабатывать новое программное обеспечение, чтобы справиться с новыми угрозами. Эта ситуация всегда развивается.

Как проходит замедление Youtube в России
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«У нас нет российской социальной сети, которая могла бы сравниться с YouTube по своему масштабу и времени, проведенному пользователями. YouTube действительно является крупнейшей платформой в этом сегменте», — уточнил специалист.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Youtube#VPN
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