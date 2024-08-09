Как сейчас выглядит Донбасс глазами мирного человека

Во время первой поездки бывает трудно заранее найти место для проживания. В приложениях для туристов отсутствуют сведения о гостиницах и хостелах в городах ЛДНР. Наиболее удобный способ поиска жилья — это социальные сети, где можно встретить предложения по аренде квартир на сутки.