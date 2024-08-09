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Posted Сегодня, 15:31

Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Как сейчас выглядит Донбасс глазами мирного человека

Как сейчас выглядит Донбасс глазами мирного человека

9 августа 2024, 15:31
Фото: 1MI
Корреспондент издания Properm вместе с волонтерами отправился в ЛДНР и рассказал, как здесь живут люди.

Добраться до Луганска, Донецка и Мариуполя можно, воспользовавшись маршрутными автобусами из различных областей. В интернете на платформах продажи билетов можно найти расписание их передвижения.

Хотя в ЛДНР обстановка остается непростой, количество туристов из России в эти регионы увеличивается.

Корреспондент рассказал, что когда попадаешь на территорию Донбасса, первым делом обращаешь внимание на хорошие дороги. Второй момент — это интенсивное строительство дорожной инфраструктуры. В 2022 году, когда начались доставки гуманитарных грузов, состояние дорог оставляло желать лучшего. А сейчас почти все трассы, кроме самых удаленных сел, отремонтированы.

Сотрудница издания отметила, что привычка не покидать ровное покрытие асфальта и не ступать на обочину или даже на траву формируется уже в первый день поездки.

Во-первых, этому способствуют знаки, размещенные вдоль дороги. Во-вторых, советы опытных волонтеров и местных жителей также подчеркивают важность этой меры предосторожности.

Еще одна привычка — советоваться с теми, кто приезжает в новые регионы уже не впервые.

В больших городах можно ощутить атмосферу спокойствия и уединения. Такие места во многом напоминают знакомые урбанистические ландшафты, но в них отсутствуют распространенные магазины, как «Пятерочка» и «Магнит».

Во время первой поездки бывает трудно заранее найти место для проживания. В приложениях для туристов отсутствуют сведения о гостиницах и хостелах в городах ЛДНР. Наиболее удобный способ поиска жилья — это социальные сети, где можно встретить предложения по аренде квартир на сутки.

Цены на жилье сопоставимы с ценами в столице, и к этому стоит подготовиться. Ночевка в стандартном номере для одного человека будет стоить от 5 тысяч рублей в сутки или больше.

Корреспондент говорит, что привычку постоянно фотографировать и делать селфи на фоне различных объектов лучше оставить в прошлом.

Тем не менее, в остальном жизнь продолжается: парочки неспешно прогуливаются, а дети весело играют на многочисленных площадках. Работают кафе, рестораны и торговые центры.

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#Илья Протвинов#Общество#Донбасс#Волонтеры#Гуманитарная помощь#Дороги#Асфальт#Инфраструктура#Гостиницы
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