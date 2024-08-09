Как сейчас выглядит Донбасс глазами мирного человека

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Добраться до Луганска, Донецка и Мариуполя можно, воспользовавшись маршрутными автобусами из различных областей. В интернете на платформах продажи билетов можно найти расписание их передвижения.
Хотя в ЛДНР обстановка остается непростой, количество туристов из России в эти регионы увеличивается.
Корреспондент рассказал, что когда попадаешь на территорию Донбасса, первым делом обращаешь внимание на хорошие дороги. Второй момент — это интенсивное строительство дорожной инфраструктуры. В 2022 году, когда начались доставки гуманитарных грузов, состояние дорог оставляло желать лучшего. А сейчас почти все трассы, кроме самых удаленных сел, отремонтированы.
Сотрудница издания отметила, что привычка не покидать ровное покрытие асфальта и не ступать на обочину или даже на траву формируется уже в первый день поездки.
Во-первых, этому способствуют знаки, размещенные вдоль дороги. Во-вторых, советы опытных волонтеров и местных жителей также подчеркивают важность этой меры предосторожности.
Еще одна привычка — советоваться с теми, кто приезжает в новые регионы уже не впервые.
В больших городах можно ощутить атмосферу спокойствия и уединения. Такие места во многом напоминают знакомые урбанистические ландшафты, но в них отсутствуют распространенные магазины, как «Пятерочка» и «Магнит».
Во время первой поездки бывает трудно заранее найти место для проживания. В приложениях для туристов отсутствуют сведения о гостиницах и хостелах в городах ЛДНР. Наиболее удобный способ поиска жилья — это социальные сети, где можно встретить предложения по аренде квартир на сутки.
Цены на жилье сопоставимы с ценами в столице, и к этому стоит подготовиться. Ночевка в стандартном номере для одного человека будет стоить от 5 тысяч рублей в сутки или больше.
Корреспондент говорит, что привычку постоянно фотографировать и делать селфи на фоне различных объектов лучше оставить в прошлом.
Тем не менее, в остальном жизнь продолжается: парочки неспешно прогуливаются, а дети весело играют на многочисленных площадках. Работают кафе, рестораны и торговые центры.
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