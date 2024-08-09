Левый берег Ростова-на-Дону на весь вечер 10 августа перекроют для машин

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Департамент автомобильных дорог сообщает о проведении ночного забега «Не спать!». Мероприятие пройдет в левобережной зоне 10 августа с 20.00 до 23.00. В это время транспорту будет запрещено ездить в зоне марафона.
Бегуны будут двигаться по Гребному каналу с выходом на улицу Бориса Слюсаря, затем они направятся в сторону Левобережной улицы. Разворот будет происходить в районе «Ростов Арена» с возвращением на улицу Бориса Слюсаря. Далее спортсмены направятся на Восточного шоссе с разворотом в районе дома № 1Г по улице Пойменная. Позже все вернутся на старт, который станет финишной точкой забега.
До этого в донской столице машины начали массового уходить под воду из-за проливного дождя. Сильный ливень покрыл не только дороги, но и транспорт.
Читайте также о том, как в Ростове-на-Дону перекрыли дороги из-за мощного пожара рядом с Соборной площадью. Огонь охватил старинное здание.