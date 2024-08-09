Левый берег Ростова-на-Дону на весь вечер 10 августа перекроют для машин

Бегуны будут двигаться по Гребному каналу с выходом на улицу Бориса Слюсаря, затем они направятся в сторону Левобережной улицы. Разворот будет происходить в районе «Ростов Арена» с возвращением на улицу Бориса Слюсаря. Далее спортсмены направятся на Восточного шоссе с разворотом в районе дома № 1Г по улице Пойменная. Позже все вернутся на старт, который станет финишной точкой забега.