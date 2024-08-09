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В ночное время в Ростове-на-Дону перекроют движение транспорта

Левый берег Ростова-на-Дону на весь вечер 10 августа перекроют для машин

9 августа 2024, 15:00
Фото: Unsplash
В ночное время в Ростове-на-Дону перекроют движение транспорта
В Ростове-на-Дону пройдет спортивное мероприятие, из-за которого поэтапно будет остановлено движение автомобилей и другого транспорта. Сведения размещены на сайте горадминистрации.

Департамент автомобильных дорог сообщает о проведении ночного забега «Не спать!». Мероприятие пройдет в левобережной зоне 10 августа с 20.00 до 23.00. В это время транспорту будет запрещено ездить в зоне марафона.

Бегуны будут двигаться по Гребному каналу с выходом на улицу Бориса Слюсаря, затем они направятся в сторону Левобережной улицы. Разворот будет происходить в районе «Ростов Арена» с возвращением на улицу Бориса Слюсаря. Далее спортсмены направятся на Восточного шоссе с разворотом в районе дома № 1Г по улице Пойменная. Позже все вернутся на старт, который станет финишной точкой забега.

В Ростове-на-Дону ограничили движение автомобилей и пешеходов на улице Тельмана
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Мероприятие пройдет в левобережной зоне 10 августа с 20.00 до 23.00Мероприятие пройдет в левобережной зоне 10 августа с 20.00 до 23.00
Мероприятие пройдет в левобережной зоне 10 августа с 20.00 до 23.00
Фото: Группа ВК/Беговой ночной фестиваль «Не спать»

До этого в донской столице машины начали массового уходить под воду из-за проливного дождя. Сильный ливень покрыл не только дороги, но и транспорт.

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