Магнитная буря в Ростовской области продлится еще 18 часов

Метеорологи предупреждают о том, что вечером 10 августа в Ростове-на-Дону начнется очередная магнитная буря. Примерно с 18.00 до 00.00 мск геомагнитное возмущение вырастет от четырех до шести баллов. Уже к часу ночи 11 августа сила магнитной бури достигнет уровня G2. Около 03.00 мск активность возмущения остановится между шестью и семью баллами. Ее действие закончится только к 12 дня.