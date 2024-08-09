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Published Сегодня, 14:58

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Ростовскую область накроет новая магнитная буря уровня G2

Магнитная буря в Ростовской области продлится еще 18 часов

9 августа 2024, 14:58
Фото: Pxhere
Ростовскую область накроет новая магнитная буря уровня G2
В Ростовской области следом за магнитной бурей в шесть баллов, которая накрыла регион 9 августа, начнется новая — уже семибалльная, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Метеорологи предупреждают о том, что вечером 10 августа в Ростове-на-Дону начнется очередная магнитная буря. Примерно с 18.00 до 00.00 мск геомагнитное возмущение вырастет от четырех до шести баллов. Уже к часу ночи 11 августа сила магнитной бури достигнет уровня G2. Около 03.00 мск активность возмущения остановится между шестью и семью баллами. Ее действие закончится только к 12 дня.

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Фото: ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Лаборатория солнечной астрономии

Вероятность возникновения сильного геомагнитного шторма составляет 45%. Метеозависимые и ростовчане с хроническими заболеваниями должны быть внимательнее к своему здоровью во время бури. Это время возможны различные обострения и недомогания.

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