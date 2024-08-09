На Дону будут судить водителя автобуса за гибель выпавшего из салона ребенка

На конечной остановке водитель не удостоверился, что все пассажиры покинули автобус. Он тронулся с места и открыл одну из дверей.



В результате этого инцидента 10-летняя девочка выпала на улицу. Она получила травмы и спустя несколько дней скончалась в медицинском учреждении.