rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

На Дону будут судить водителя автобуса за гибель выпавшего из салона ребенка

На Дону будут судить водителя автобуса за гибель выпавшего из салона ребенка

9 августа 2024, 07:59
Фото: госавтоинспекция.рф/r/70 / для иллюстрации
На Дону будут судить водителя автобуса за гибель выпавшего из салона ребенка
В Ростовской области будут судить водителя автобуса после гибели девочки во время поездки, сообщили в региональном УСКР.

На конечной остановке водитель не удостоверился, что все пассажиры покинули автобус. Он тронулся с места и открыл одну из дверей.

В результате этого инцидента 10-летняя девочка выпала на улицу. Она получила травмы и спустя несколько дней скончалась в медицинском учреждении.

Появилось видео массового ДТП из пяти машин на трассе М-4 «Дон» под Ростовом
Узнать подробнее

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Теперь все материалы направили в суд для рассмотрения.

Максимальное наказание составляет пять лет заключения.

Ранее спасателям в регионе пришлось разрезать КамАЗ, чтобы достать погибшего автолюбителя.

Читайте также:
Появилось видео массового ДТП из пяти машин на трассе М-4 «Дон» под РостовомМассовое ДТП парализовало движение на М-4 под Ростовом в районе ПлатоваСледком проверит ДТП с пострадавшими, которое устроил экс-полицейский в Ростове
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Суд#Автобус#Водитель#Происшествия
Подпишитесь
Жители Ростовской области заявили о звуках взрывов 9 августа
Сегодня, 04:49
«Жалобу не оставить»: почему в Ростове стало много ларьков
Сегодня, 08:08
Приговоренную к пожизненному сроку ростовчанку Дапирку могут выпустить через год
Сегодня, 05:08
Уголовное дело завели на экс-главу отдела нестационарой торговли в Ростове
Сегодня, 07:56
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 12 и по 18 августа
Сегодня, 05:46
Стало известно, когда уйдет 30-градусная жара из Ростова-на-Дону
Сегодня, 05:29