На Дону будут судить водителя автобуса за гибель выпавшего из салона ребенка

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
На конечной остановке водитель не удостоверился, что все пассажиры покинули автобус. Он тронулся с места и открыл одну из дверей.
В результате этого инцидента 10-летняя девочка выпала на улицу. Она получила травмы и спустя несколько дней скончалась в медицинском учреждении.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Теперь все материалы направили в суд для рассмотрения.
Максимальное наказание составляет пять лет заключения.
Ранее спасателям в регионе пришлось разрезать КамАЗ, чтобы достать погибшего автолюбителя.