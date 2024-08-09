Нарколог рассказал, сколько вытрезвителей необходимо в Ростовской области

«В последние два года мы наблюдаем снижение количества зависимых от алкоголя в регионе. По последним данным, которые я слышал — сейчас алкозависимых в регионе около 30 тыс. человек, а наркозависимых — около 8 тысяч. И все же частные вытрезвители редко способны вмещать больше двух-трех десятков пациентов единовременно, что для части населения делает лечение менее доступным», — замечает нарколог.