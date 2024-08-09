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Нарколог рассказал, сколько вытрезвителей необходимо в Ростовской области

Нарколог рассказал, сколько вытрезвителей необходимо в Ростовской области

9 августа 2024, 11:11
Фото: 1MI
Нарколог рассказал, сколько вытрезвителей необходимо в Ростовской области
Частные вытрезвители бывают недоступны части населения, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский нарколог Максим Ковалевский.

Губернатор Краснодарского края в августе подписал закон, позволяющий муниципальным образованиям открывать вытрезвители. Региональные власти будут контролировать их работу, а муниципалитеты смогут получать краевые субвенции.

Ростовский нарколог Максим Ковалевский вспоминает, что в Ростовской области похожий закон был принят еще в апреле 2023 года. Согласно ему, вытрезвители должны быть созданы при региональном министерстве здравоохранения на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства.

«Сейчас почти все вытрезвители, которые у нас есть — частные. Частно-муниципальное сотрудничество в этой сфере может сделать вытрезвители доступнее для населения», — считает эксперт.

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Максим Ковалевский добавляет, что Ростову было бы достаточно одного такого вытрезвителя вместимостью до 300 мест. Такие же учреждения необходимы в крупных городах региона, таких как Таганрог, Шахты, Волгодонск.

«В последние два года мы наблюдаем снижение количества зависимых от алкоголя в регионе. По последним данным, которые я слышал — сейчас алкозависимых в регионе около 30 тыс. человек, а наркозависимых — около 8 тысяч. И все же частные вытрезвители редко способны вмещать больше двух-трех десятков пациентов единовременно, что для части населения делает лечение менее доступным», — замечает нарколог.

Ранее RostovGazeta писала о том, как устроены рехабы в Ростове и сколько они стоят.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Наркотики#Наркомания#Алкоголизм
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