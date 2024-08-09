Нарколог рассказал, сколько вытрезвителей необходимо в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Губернатор Краснодарского края в августе подписал закон, позволяющий муниципальным образованиям открывать вытрезвители. Региональные власти будут контролировать их работу, а муниципалитеты смогут получать краевые субвенции.
Ростовский нарколог Максим Ковалевский вспоминает, что в Ростовской области похожий закон был принят еще в апреле 2023 года. Согласно ему, вытрезвители должны быть созданы при региональном министерстве здравоохранения на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства.
«Сейчас почти все вытрезвители, которые у нас есть — частные. Частно-муниципальное сотрудничество в этой сфере может сделать вытрезвители доступнее для населения», — считает эксперт.
Максим Ковалевский добавляет, что Ростову было бы достаточно одного такого вытрезвителя вместимостью до 300 мест. Такие же учреждения необходимы в крупных городах региона, таких как Таганрог, Шахты, Волгодонск.
«В последние два года мы наблюдаем снижение количества зависимых от алкоголя в регионе. По последним данным, которые я слышал — сейчас алкозависимых в регионе около 30 тыс. человек, а наркозависимых — около 8 тысяч. И все же частные вытрезвители редко способны вмещать больше двух-трех десятков пациентов единовременно, что для части населения делает лечение менее доступным», — замечает нарколог.
Ранее RostovGazeta писала о том, как устроены рехабы в Ростове и сколько они стоят.