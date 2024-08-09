rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Обломки неизвестного летательного аппарата обнаружили в Ростовской области

Обломки неизвестного беспилотника обнаружили в поле в Ростовской области

9 августа 2024, 11:10
Фото: mil.ru
Обломки неизвестного летательного аппарата обнаружили в Ростовской области
В Ростовской области местные жители в поле обнаружили обломки летательного аппарата, сообщает 1Rnd.

По информации издания, обломки нашли жители в поле в пятницу, 9 августа. Эту территорию оцепили и выставили охрану.

Издание предпологает, что это могут быть обломки украинского беспилотника. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ростовскую область 7 августа атаковали град, молния и беспилотники
Узнать подробнее
Обломки неизвестного летательного аппарата обнаружили в Ростовской областиОбломки неизвестного летательного аппарата обнаружили в Ростовской области
Обломки неизвестного летательного аппарата обнаружили в Ростовской областиОбломки неизвестного летательного аппарата обнаружили в Ростовской области
Обломки неизвестного летательного аппарата обнаружили в Ростовской области
Фото: 1RND

Отмечается, что на место прибыли специалисты для установления всех обстоятельств.

Ранее глава региона дал комментарий после атаки беспилотников. Тогда удалось обнаружить и ликвидировать два дрона.

До этого емкости с топливом вспыхнули в области после атаки дронов.

Читайте также:
Ростовскую область 7 августа атаковали град, молния и беспилотникиГубернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на ДонуДва беспилотника сбили над Ростовской областью
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Находка#Обломки#Летательный аппарат
Подпишитесь
Жители Ростовской области заявили о звуках взрывов 9 августа
Сегодня, 04:49
«Жалобу не оставить»: почему в Ростове стало много ларьков
Сегодня, 08:08
Приговоренную к пожизненному сроку ростовчанку Дапирку могут выпустить через год
Сегодня, 05:08
Уголовное дело завели на экс-главу отдела нестационарой торговли в Ростове
Сегодня, 07:56
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 12 и по 18 августа
Сегодня, 05:46
Стало известно, когда уйдет 30-градусная жара из Ростова-на-Дону
Сегодня, 05:29