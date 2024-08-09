Обломки неизвестного беспилотника обнаружили в поле в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
По информации издания, обломки нашли жители в поле в пятницу, 9 августа. Эту территорию оцепили и выставили охрану.
Издание предпологает, что это могут быть обломки украинского беспилотника. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Отмечается, что на место прибыли специалисты для установления всех обстоятельств.
Ранее глава региона дал комментарий после атаки беспилотников. Тогда удалось обнаружить и ликвидировать два дрона.
До этого емкости с топливом вспыхнули в области после атаки дронов.