Перепады от +11 до +35, дожди и грозы обещают в Ростовской области на выходных

В субботу не должно быть значительных осадков. Ветер будет дуть со скоростью около 12 метров в секунду.



Ночью температура воздуха достигнет +15 — +20 градусов, однако в некоторых частях региона она может упасть до +11. Днем температура поднимется до +32 градусов.