Перепады от +11 до +35, дожди и грозы обещают в Ростовской области на выходных

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В субботу не должно быть значительных осадков. Ветер будет дуть со скоростью около 12 метров в секунду.
Ночью температура воздуха достигнет +15 — +20 градусов, однако в некоторых частях региона она может упасть до +11. Днем температура поднимется до +32 градусов.
В ночь на воскресенье, 11 августа, осадки не ожидаются, однако в течение дня возможен небольшой дождь с грозами.
Температура воздуха ночью будет опускаться до +13 градусов, а днем термометры покажут +31 градус. На юге региона температура может подняться до +35 градусов.
Ранее Пушкинская в Ростове-на-Дону превратилась в бурлящий поток воды из-за непогоды.