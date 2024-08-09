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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Перепады от +11 до +35, дожди и грозы обещают в Ростовской области на выходных

Перепады от +11 до +35, дожди и грозы обещают в Ростовской области на выходных

9 августа 2024, 08:06
Фото: rostovgazeta.ru
Перепады от +11 до +35, дожди и грозы обещают в Ростовской области на выходных
В Ростовской области на предстоящих выходных ожидаются сильные перепады температуры и осадки, сообщили синоптики.

В субботу не должно быть значительных осадков. Ветер будет дуть со скоростью около 12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха достигнет +15 — +20 градусов, однако в некоторых частях региона она может упасть до +11. Днем температура поднимется до +32 градусов.

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В ночь на воскресенье, 11 августа, осадки не ожидаются, однако в течение дня возможен небольшой дождь с грозами.

Температура воздуха ночью будет опускаться до +13 градусов, а днем термометры покажут +31 градус. На юге региона температура может подняться до +35 градусов.

Ранее Пушкинская в Ростове-на-Дону превратилась в бурлящий поток воды из-за непогоды.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Осадки#Синоптики#Перепады температуры
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