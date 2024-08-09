Приговоренную к пожизненному сроку ростовчанку Дапирку могут выпустить через год

Напомним, что в 2014 года 28-летнюю ростовчанку остановили в аэропорту Хошимина и позже обвинили в транспортировке незаконных веществ. В ее багаже обнаружили 2,7 килограмма кокаина. Дапирка заявила, что она начала встречаться с мужчиной, с которым познакомилась в Таиланде. По ее словам, это он мог подложить запрещенные вещества.