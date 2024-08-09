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Приговоренную к пожизненному сроку ростовчанку Дапирку могут выпустить через год

Приговоренную к пожизненному сроку ростовчанку Дапирку могут выпустить через год

9 августа 2024, 05:08
Фото: 1MI
Жительница Ростова-на-Дону Мария Дапирка, которую во Вьетнаме приговорили к пожизненному сроку, может выйти на свободу в 2026 году, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что в 2014 года 28-летнюю ростовчанку остановили в аэропорту Хошимина и позже обвинили в транспортировке незаконных веществ. В ее багаже обнаружили 2,7 килограмма кокаина. Дапирка заявила, что она начала встречаться с мужчиной, с которым познакомилась в Таиланде. По ее словам, это он мог подложить запрещенные вещества.

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В 2015 году она получила пожизненный срок. Но сейчас СМИ начали писать, что ее удалось вернуть в Россию.

По информации издания, срок за совершенное преступление истечет в январе 2026 года.

Говорится, что Ленинского райсуда донской столицы в феврале 2023 года постановил передать Дапирку в РФ для отбывания наказания в колонии на срок 13 лет 4 месяца. Но ей зачтется срок, который она провела во Вьетнаме.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Приговор#Вьетнам#Происшествия
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