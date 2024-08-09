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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Революционный метод применения микроскопов придумали ученые

Революционный метод применения микроскопов придумали ученые

9 августа 2024, 07:28
Фото: Unsplash
Революционный метод применения микроскопов придумали ученые
Ученые придумали инновационный метод получения изображений при помощи электронных микроскопов, сообщает издание «Новая Хакасия».

Новая техника изменяет подход к визуализации. Суть заключается в том, что вместо подсчета числа событий за заданный промежуток времени, теперь оценивается время, нужное для выявления конкретного числа событий. При этом качество изображения не ухудшается.

Совершенно новая математическая концепция, которая стала основой этого метода, демонстрирует, что первый электрон, зафиксированный в любой точке, предоставляет значительное количество данных для формирования изображения. Каждый последующий электрон же дает все менее ценную информацию. При этом вероятность повреждения образца остается одинаковой для каждого электрона.

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Ученые уверены, что это настоящий прорыв в возможностях микроскопов.

По информации издания, традиционный подход, который используется сейчас, прост, но чреват повреждением образцов. Из-за этого изображения могут получиться некачественными.

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#Илья Протвинов#Общество#Наука#Микроскопы#Инновации
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