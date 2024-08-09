Революционный метод применения микроскопов придумали ученые

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Новая техника изменяет подход к визуализации. Суть заключается в том, что вместо подсчета числа событий за заданный промежуток времени, теперь оценивается время, нужное для выявления конкретного числа событий. При этом качество изображения не ухудшается.
Совершенно новая математическая концепция, которая стала основой этого метода, демонстрирует, что первый электрон, зафиксированный в любой точке, предоставляет значительное количество данных для формирования изображения. Каждый последующий электрон же дает все менее ценную информацию. При этом вероятность повреждения образца остается одинаковой для каждого электрона.
Ученые уверены, что это настоящий прорыв в возможностях микроскопов.
По информации издания, традиционный подход, который используется сейчас, прост, но чреват повреждением образцов. Из-за этого изображения могут получиться некачественными.
Ранее ученые узнали, что Гренландия может стать источником глобальной катастрофы.