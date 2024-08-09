Ростовстат назвал обновленные цены на бензин в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
С 23 по 29 июля литр бензина стоил 58,1 рубля, а через неделю стоимость выросла до 58,2 рубля. Сейчас литр АИ-92 обходится в 53,3 рубля, АИ-95 — 59,5 рубля, АИ-98 — 68,6 рубля.
Дизельное топливо стоило 62,3 рубля, сейчас оно обходится в 62,4 рубля. Добавим, что бензин подорожал не только в Ростовской области.
Цены изменились в 79 регионах, сильнее всего в Ханты-Мансийском автономном округе +1,5% и Татарстане — +1,4%. Мониторинг стоимости проводили на 1,7 тысячи АЗС.
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До этого стоимость картофеля взлетела в Ростовской области.