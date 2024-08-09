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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Стоимость бензина выросла в Ростовской области за неделю

Ростовстат назвал обновленные цены на бензин в Ростовской области

9 августа 2024, 09:12
Фото: Unsplash
Стоимость бензина выросла в Ростовской области за неделю
В Ростовской области за неделю увеличилась стоимость топлива, следует из данных Росстата.

С 23 по 29 июля литр бензина стоил 58,1 рубля, а через неделю стоимость выросла до 58,2 рубля. Сейчас литр АИ-92 обходится в 53,3 рубля, АИ-95 — 59,5 рубля, АИ-98 — 68,6 рубля.

Дизельное топливо стоило 62,3 рубля, сейчас оно обходится в 62,4 рубля. Добавим, что бензин подорожал не только в Ростовской области.

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Цены изменились в 79 регионах, сильнее всего в Ханты-Мансийском автономном округе +1,5% и Татарстане — +1,4%. Мониторинг стоимости проводили на 1,7 тысячи АЗС.

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До этого стоимость картофеля взлетела в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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