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РСХБ выплатил более 584 млн руб. страховых выплат на случай ЧС

РСХБ выплатил более 584 млн руб. страховых выплат на случай ЧС

9 августа 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney
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Россельхозбанк зафиксировал рост популярности программы агрострахования на случай чрезвычайных ситуаций природного характера. С начала 2024 года прирост застрахованных от ЧС сельхозплощадей составил 103,9% к аналогичному периоду прошлого года.

В 2024 году страхование на случай чрезвычайных ситуаций природного характера стало одним из самых востребованных видов страхования у аграриев. Всего с начала 2024 года было заключено 1042 таких договоров с хозяйствами в 45 регионах России.

Для программы страхования на случай ЧС страховым событием является введение в регионе режима чрезвычайной ситуации, страховым риском — гибель урожая. По данным Национального союза агростраховщиков, в 2024 году режим ЧС не ниже регионального уровня объявлялся по причине событий, вызвавших в том числе ущерб в АПК, в 17 регионах РФ.

Введенный на региональном уровне режим ЧС позволяет сельхозтоваропроизводителям, получившим субсидии на развитие, зафиксировать объективную невозможность выполнения своих обязательств, данных при получении, а тем аграриям, которые застраховали свои посевы — документальное основание обращения за выплатами.

Сумма страховых выплат по программе ЧС, осуществленных РСХБ-Страхованием на текущий момент, составила 584 млн рублей. Выплаты получили 78 хозяйств. Самые крупные выплаты по программе страхования на случай чрезвычайных ситуаций природного характера были осуществлены предприятиям в Волгоградской, Тамбовской, а также Белгородской областях. Гибель урожая сельскохозяйственных культур в этих регионах произошла в связи с майскими заморозками.

Порядок выплаты в случае гибели урожая сельскохозяйственных культур от ЧС существенно упрощен и ускорен, выплата осуществляется после установления размера утраченной площади посевов в среднем, по опыту РСХБ-Страхование, за восемь рабочих дней с момента получения необходимых документов для урегулирования, минимальный срок — один рабочий день.

«Из-за частых природных катаклизмов агрострахование становится одним из важнейших факторов стабильной работы АПК. Сельхозпроизводители хорошо понимают это и всё чаще используют страховые продукты. РСХБ-Страхование, со своей стороны, оперативно осуществляет все необходимые выплаты. При этом агрострахование является не только индивидуальной мерой защиты для фермеров, но и инструментом, стимулирующим развитие всего агросектора. Ведь страховые инструменты позволяют снизить риски для инвесторов и кредиторов, а значит, способствует привлечению инвестиций в сельское хозяйство», — отметил генеральный директор РСХБ-Страхование Сергей Простатин.

Объектом страхования от чрезвычайных ситуаций природного характера может стать урожай сельскохозяйственных культур, которые внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Программа страхования на случай ЧС позволяет аграриям получить страховую выплату в случае гибели посевов в результате стихийных бедствий и оперативно возместить затраты, произведенные до момента гибели сельскохозяйственных культур.

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