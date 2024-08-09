Скончался лучший экскурсовод Ростовской области Игорь Пащенко

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
На 61 году жизни в Таганроге скончался Игорь Пащенко. Мужчина был известен всем местным жителям, как лучший экскурсовод города, и даже области. Краевед на протяжении многих лет занимался своим любимым делом — делился своими знаниями о Таганроге с окружающими.
«Обожаю свою работу — делиться любовью к Таганрогу!», — писал Игорь Пащенко.
Покойный был автором таких книг, как «Наливай, или Ни дня без повода», «Мании человеческие», «365 поводов выпить: Календарь для любителей культурного застолья» и «Как освоить компьютер за 5 занятий».
Причиной смерти стал инсульт. Близкие предполагают, что он произошел вследствие травм головы. По их словам, Пащенко скончался у родных на руках.