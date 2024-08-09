Скончался лучший экскурсовод Ростовской области Игорь Пащенко

На 61 году жизни в Таганроге скончался Игорь Пащенко. Мужчина был известен всем местным жителям, как лучший экскурсовод города, и даже области. Краевед на протяжении многих лет занимался своим любимым делом — делился своими знаниями о Таганроге с окружающими.