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В Ростовской области скончался экскурсовод Игорь Пащенко

Скончался лучший экскурсовод Ростовской области Игорь Пащенко

9 августа 2024, 15:38
Фото: ВКонтакте «Игорь Пащенко»
В Ростовской области скончался экскурсовод Игорь Пащенко
В Таганроге умер писатель, актер, экскурсовод Игорь Пащенко. Новость опубликовали в личном блоге умершего.

На 61 году жизни в Таганроге скончался Игорь Пащенко. Мужчина был известен всем местным жителям, как лучший экскурсовод города, и даже области. Краевед на протяжении многих лет занимался своим любимым делом — делился своими знаниями о Таганроге с окружающими.

«Обожаю свою работу — делиться любовью к Таганрогу!», — писал Игорь Пащенко.

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Покойный был автором таких книг, как «Наливай, или Ни дня без повода», «Мании человеческие», «365 поводов выпить: Календарь для любителей культурного застолья» и «Как освоить компьютер за 5 занятий».

Причиной смерти стал инсульт. Близкие предполагают, что он произошел вследствие травм головы. По их словам, Пащенко скончался у родных на руках.

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