Стало известно, когда уйдет 30-градусная жара из Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
С пятницы по воскресенье будет солнечно, и температура поднимется до +31 градуса. Ожидать осадков в эти дни не стоит.
Начиная с понедельника, температура упадет до +26 градусов, однако солнечная погода сохранится на всю следующую неделю.
Согласно прогнозам, ночью температура может опуститься до +15 градусов. Ветер будет усиливаться до пяти метров в секунду.
Ранее ураган обрушился десятки растений, а ливень подтопил улицы в донской столице.
До этого крышу снесло ветром в городе на припаркованные автомобили.
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