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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

В Ростове-на-Дону несколько дней продержится 30-градусная жара

Стало известно, когда уйдет 30-градусная жара из Ростова-на-Дону

9 августа 2024, 05:29
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону несколько дней продержится 30-градусная жара

В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней будет сохраняться жаркая погода, после чего температура пойдет на спад, сообщили синоптики.

С пятницы по воскресенье будет солнечно, и температура поднимется до +31 градуса. Ожидать осадков в эти дни не стоит.

Начиная с понедельника, температура упадет до +26 градусов, однако солнечная погода сохранится на всю следующую неделю.

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Согласно прогнозам, ночью температура может опуститься до +15 градусов. Ветер будет усиливаться до пяти метров в секунду.

Ранее ураган обрушился десятки растений, а ливень подтопил улицы в донской столице.

До этого крышу снесло ветром в городе на припаркованные автомобили.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Синоптики
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