Стало известно, кому не будут отключать электричество в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В документе говорится, что отключение этих потребителей может привести к различным последствиям. В том числе экономическим, экологическим и социальным.
Распоряжение уже подписал глава региона Василий Голубев.
В перечень попали такие компании, как «Консалтинг Профи», «Азовводоканал», «Приморский водопровод». Сам документ состоит из 168 страниц.
По информации «РБК Ростов», этим предприятиям запретили отключать электричество.
Ранее стало известно, что массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 12 и по 18 августа.
Кроме того, губернатор Василий Голубев обещал реконструировать подстанции после сбоев с электричеством на Дону.