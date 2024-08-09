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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Стало известно, кому не будут отключать электричество в Ростовской области

Стало известно, кому не будут отключать электричество в Ростовской области

9 августа 2024, 14:14
Фото: АО «Донэнерго»
Стало известно, кому не будут отключать электричество в Ростовской области

В Ростовской области 60 компаниям запретили отключать электричество

В Ростовской области определили 60 организаций, при отключении света которым могут быть последствия, говорится в постановлении губернатора.

В документе говорится, что отключение этих потребителей может привести к различным последствиям. В том числе экономическим, экологическим и социальным.

Распоряжение уже подписал глава региона Василий Голубев.

В перечень попали такие компании, как «Консалтинг Профи», «Азовводоканал», «Приморский водопровод». Сам документ состоит из 168 страниц.

Голубев обещал реконструировать подстанции после сбоев с электричеством на Дону
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По информации «РБК Ростов», этим предприятиям запретили отключать электричество.

Ранее стало известно, что массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 12 и по 18 августа.

Кроме того, губернатор Василий Голубев обещал реконструировать подстанции после сбоев с электричеством на Дону.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электричество#Отключение#Постановление#Потребители
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