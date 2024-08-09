Центр Ростова-на-Дону перекроют из-за ремонта водопровода

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Департамент автомобильных дорог предупреждает водителей о частичном ограничении движения по улице Московской в Ростове-на-Дону. Для транспортных средств будет организовано одностороннее движение с северной стороны по участку дороги между переулками Доломановский и Островского. Кроме того, на отрезке проезжей части от Островского до Буденновского также будет создано одностороннее движение, но с южной стороны.
Полностью движение будет прекращено для всех автомобилей, кроме общественного транспорта по улице Станиславского от переулка Островского до переулка Братского. Все ограничения начнут действовать с 25 августа и продлятся до 10 октября. Данные меры приняты из-за переноса сроков реконструкции водопроводной линии.
Ранее стало известно, что в донской столице до конца года ограничат движение на Сиверса.