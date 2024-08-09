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Центр Ростова-на-Дону частично перекроют из-за ремонта водопровода

Центр Ростова-на-Дону перекроют из-за ремонта водопровода

9 августа 2024, 12:54
Фото: Ростовский Водоканал / Для иллюстрации
Центр Ростова-на-Дону частично перекроют из-за ремонта водопровода
В Ростове-на-Дону с конца августа частично перекроют движение для транспортных средств в связи с ремонтом водопроводной системы. Информация размещена на сайте горадминистрации.

Департамент автомобильных дорог предупреждает водителей о частичном ограничении движения по улице Московской в Ростове-на-Дону. Для транспортных средств будет организовано одностороннее движение с северной стороны по участку дороги между переулками Доломановский и Островского. Кроме того, на отрезке проезжей части от Островского до Буденновского также будет создано одностороннее движение, но с южной стороны.

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Полностью движение будет прекращено для всех автомобилей, кроме общественного транспорта по улице Станиславского от переулка Островского до переулка Братского. Все ограничения начнут действовать с 25 августа и продлятся до 10 октября. Данные меры приняты из-за переноса сроков реконструкции водопроводной линии.

Ранее стало известно, что в донской столице до конца года ограничат движение на Сиверса.

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