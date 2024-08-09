Центр Ростова-на-Дону перекроют из-за ремонта водопровода

Департамент автомобильных дорог предупреждает водителей о частичном ограничении движения по улице Московской в Ростове-на-Дону. Для транспортных средств будет организовано одностороннее движение с северной стороны по участку дороги между переулками Доломановский и Островского. Кроме того, на отрезке проезжей части от Островского до Буденновского также будет создано одностороннее движение, но с южной стороны.