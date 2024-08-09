В Аксае построят крупный рынок для местных фермеров

Posted 9 августа, 16:49
Published 9 августа, 16:49
Modified 9 августа, 16:51
Updated 9 августа, 16:51
В поселке Красный Аксайского района Ростовской области к 2025 году возведут рынок. В настоящий момент на территории будущего торгового объекта размещено две ярмарки. 500 торговых точек работают на постоянной основе. Кроме того, там есть сельхозярмарка.
Отметим, что рынок является инвестиционным проектом компании «Гарант-Торг».
Сейчас самым большим рынком на Дону считается «Агро-Молл» на 1500 торговых мест. Он расположен в хуторе Ленина Аксайского района.
Ранее стало известно, что сотрудники крупной торговой сети в донской столице на протяжении двух лет брали откаты за поставку продуктов. Компанию уже оштрафовали.
До этого эксперты рассказали, сколько на самом деле стоит приготовление окрошки. Подробнее о реальных ценах на продукты в материале RostovGazeta.