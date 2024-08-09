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Posted Сегодня, 16:49

Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

В Ростовской области построят большой фермерский рынок

В Аксае построят крупный рынок для местных фермеров

9 августа 2024, 16:49
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области построят большой фермерский рынок
В Ростовской области в Аксайском районе к 2025 году построят рынок с фермерской продукцией, сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на Департамент регионального потребительского рынка.

В поселке Красный Аксайского района Ростовской области к 2025 году возведут рынок. В настоящий момент на территории будущего торгового объекта размещено две ярмарки. 500 торговых точек работают на постоянной основе. Кроме того, там есть сельхозярмарка.

Отметим, что рынок является инвестиционным проектом компании «Гарант-Торг».

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Сейчас самым большим рынком на Дону считается «Агро-Молл» на 1500 торговых мест. Он расположен в хуторе Ленина Аксайского района.

Ранее стало известно, что сотрудники крупной торговой сети в донской столице на протяжении двух лет брали откаты за поставку продуктов. Компанию уже оштрафовали.

До этого эксперты рассказали, сколько на самом деле стоит приготовление окрошки. Подробнее о реальных ценах на продукты в материале RostovGazeta.

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