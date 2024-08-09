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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Барбер Еременко объяснил, почему в Ростове массово закрываются парикмахерские

В Ростове массово закрываются парикмахерские

9 августа 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney
Барбер Еременко объяснил, почему в Ростове массово закрываются парикмахерские
Парикмахерские массово закрываются в Ростове. В условиях роста цен малому бизнесу сложно выдержать конкуренцию с крупными сетями, сообщил RostovGazeta мастер и директор барбершопа Иван Еременко.

По словам собеседника, малому бизнесу Ростова в сфере услуг, в том числе и парикмахерским, сегодня приходится нелегко. Денег катастрофически не хватает.

«Парикмахерские обязательно должны поддерживать имидж, вкладываться в рекламу. А для этого малому бизнесу нужно повышать цены. Высокая цена не позволит успешно конкурировать с крупными сетями. Поэтому малый бизнес не выдерживает», — объясняет Иван Еременко.
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Собеседник добавляет, что при отсутствии рекламы, не будет и нового потока клиентов.

«Постоянные клиенты есть у каждого мастера, они нарабатываются годами. Но нередко постоянные клиенты уходят — сегодня есть широкий выбор», — говорит директор барбершопа.

Ранее RostovGazeta сообщала, как парикмахерские в Ростове стали штрафовать из-за звучащей музыки.

Парикмахерские в Ростове стали штрафовать из-за музыки
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