В Ростове массово закрываются парикмахерские

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
По словам собеседника, малому бизнесу Ростова в сфере услуг, в том числе и парикмахерским, сегодня приходится нелегко. Денег катастрофически не хватает.
«Парикмахерские обязательно должны поддерживать имидж, вкладываться в рекламу. А для этого малому бизнесу нужно повышать цены. Высокая цена не позволит успешно конкурировать с крупными сетями. Поэтому малый бизнес не выдерживает», — объясняет Иван Еременко.
Собеседник добавляет, что при отсутствии рекламы, не будет и нового потока клиентов.
«Постоянные клиенты есть у каждого мастера, они нарабатываются годами. Но нередко постоянные клиенты уходят — сегодня есть широкий выбор», — говорит директор барбершопа.
Ранее RostovGazeta сообщала, как парикмахерские в Ростове стали штрафовать из-за звучащей музыки.