В Ростове-на-Дону ликвидируют линию троллейбуса на проспекте Стачки в 2025 году

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В 2025 году в Ростове-на-Дону демонтируют троллейбусные линии на проспекте Стачки, а именно от остановки ВОС до улицы Тружеников.
Изменения производятся в связи с созданием сети внутригородского легкого рельсового транспорта, запуском маршрута № 88 «ВОС — площадь Карла Маркса», а также дублированием схемы троллейбусных путей с маршрутами автобусов № 4, 16, 16А, 20, 26, 40, 41 44, 57, 64, 67, 67А, 71, 75, 88.
Контролировать выполнение решения будет постоянная комиссия городского хозяйства в лице Дмитрия Олейникова и комиссия по транспорту, а именно Александр Фетисов.
Ранее новый автобусный маршрут появился из Ростова-на-Дону. Теперь из донской столицы можно доехать до села Бараники.