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Published Сегодня, 17:57

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Updated Сегодня, 17:59

В Ростове-на-Дону ликвидируют линию троллейбуса на Стачках в 2025 году

В Ростове-на-Дону ликвидируют линию троллейбуса на проспекте Стачки в 2025 году

9 августа 2024, 17:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ликвидируют линию троллейбуса на Стачках в 2025 году
Городская дума Ростова-на-Дону приняла решение закрыть движение троллейбусов по проспекту Стачки. Соответствующая документация размещена на сайте горадминистрации.

В 2025 году в Ростове-на-Дону демонтируют троллейбусные линии на проспекте Стачки, а именно от остановки ВОС до улицы Тружеников.

Изменения производятся в связи с созданием сети внутригородского легкого рельсового транспорта, запуском маршрута № 88 «ВОС — площадь Карла Маркса», а также дублированием схемы троллейбусных путей с маршрутами автобусов № 4, 16, 16А, 20, 26, 40, 41 44, 57, 64, 67, 67А, 71, 75, 88.

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Контролировать выполнение решения будет постоянная комиссия городского хозяйства в лице Дмитрия Олейникова и комиссия по транспорту, а именно Александр Фетисов.

Ранее новый автобусный маршрут появился из Ростова-на-Дону. Теперь из донской столицы можно доехать до села Бараники.

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