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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

В Ростове-на-Дону планируют продлить набережную на 2 километра

В Ростове-на-Дону планируют продлить набережную на 2 километра

9 августа 2024, 13:41
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону планируют продлить набережную на 2 километра
В Ростове-на-Дону могут продлить набережную более, чем на два километра, сообщает телеграм-канал регионального правительства.

Глава Ростовской области Василий Голубев провел совещание, на котором обсудили актуальные вопросы, касающиеся переноса порта из центра города в левобережную зону, а также продления набережной.

Губернатор рассмотрел вопрос продления набережной на 2,1 километра от Богатяновского спуска до улицы 13-я Линия.

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Ранее ростовчанам рассказали, где выгуливать собак, чтобы не нарваться на штраф. В донской столице участились рейды против собачников.

До этого урбанист рассказал, почему в донской столице развелось много ларьков. Подробнее о том, почему не получается качественно бороться с незаконными торговыми точками в материале RostovGazeta.

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