В Ростове-на-Дону планируют продлить набережную на 2 километра

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Глава Ростовской области Василий Голубев провел совещание, на котором обсудили актуальные вопросы, касающиеся переноса порта из центра города в левобережную зону, а также продления набережной.
Губернатор рассмотрел вопрос продления набережной на 2,1 километра от Богатяновского спуска до улицы 13-я Линия.
Ранее ростовчанам рассказали, где выгуливать собак, чтобы не нарваться на штраф. В донской столице участились рейды против собачников.
До этого урбанист рассказал, почему в донской столице развелось много ларьков. Подробнее о том, почему не получается качественно бороться с незаконными торговыми точками в материале RostovGazeta.