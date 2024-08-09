В Ростове нашли виновного в обрушении дома на Нариманова

В конце января этого года дом по адресу Нариманова, 72/3 начал стремительно разрушаться. Жители успели покинуть здание до того, как обвалился один из подъездов. Внутри остались личные вещи, документы и домашние животные ростовчан. Питомцев удалось вытащить только через несколько дней



Позже разгневанные люди пытались несколько раз войти в здание, чтобы забрать свои вещи. На данный момент дом огорожен, а некоторые окна закрыты досками.