В Ростове нашли виновного в обрушении дома на Нариманова

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В конце января этого года дом по адресу Нариманова, 72/3 начал стремительно разрушаться. Жители успели покинуть здание до того, как обвалился один из подъездов. Внутри остались личные вещи, документы и домашние животные ростовчан. Питомцев удалось вытащить только через несколько дней
Позже разгневанные люди пытались несколько раз войти в здание, чтобы забрать свои вещи. На данный момент дом огорожен, а некоторые окна закрыты досками.
Теперь завершилось расследование уголовного дела о халатности в отношении экс-главы Ворошиловского района Виктора Бережного. По информации следствия, обвиняемый, в силу занимаемого служебного положения, знал, что дом может рухнуть, но ничего не сделал.
«Следователем допрошены и признаны потерпевшими все собственники и наниматели жилых помещений, изъята в администрации и исследована вся документация», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас все материалы направили в суд.