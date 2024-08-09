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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Экс-главу района Ростова-на-Дону будут судить за обрушение дома на Нариманова

В Ростове нашли виновного в обрушении дома на Нариманова

9 августа 2024, 13:08
Фото: Администрация Ростова
Экс-главу района Ростова-на-Дону будут судить за обрушение дома на Нариманова

Экс-главу района Ростова-на-Дону будут судить за обрушение дома на Нариманова

В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело, связанное с обрушением здания на Нариманова, сообщили в региональном УСКР.

В конце января этого года дом по адресу Нариманова, 72/3 начал стремительно разрушаться. Жители успели покинуть здание до того, как обвалился один из подъездов. Внутри остались личные вещи, документы и домашние животные ростовчан. Питомцев удалось вытащить только через несколько дней

Позже разгневанные люди пытались несколько раз войти в здание, чтобы забрать свои вещи. На данный момент дом огорожен, а некоторые окна закрыты досками.

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Теперь завершилось расследование уголовного дела о халатности в отношении экс-главы Ворошиловского района Виктора Бережного. По информации следствия, обвиняемый, в силу занимаемого служебного положения, знал, что дом может рухнуть, но ничего не сделал.

«Следователем допрошены и признаны потерпевшими все собственники и наниматели жилых помещений, изъята в администрации и исследована вся документация», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас все материалы направили в суд.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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