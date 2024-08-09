В Ростовской области кот вынес умирающего бельчонка к людям, чтобы спасти

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Милая история произошла 5 июля в поселке Аюта города Шахты. Кот Лева во время прогулки подобрал с земли детеныша белки, который упал с дерева. Питомец принес находку домой и всячески начал привлекать внимание хозяев. Когда люди отреагировали на необычное поведение кота, то были сильно удивлены его подарку.
Владелица домашнего пушистика не сразу поняла, что за зверь перед ней. Она предположила, что это бельчонок, которому от силы три дня. Женщина решила оставить его в доме и попыталась выходить самостоятельно. Но через время шахтинка заметила, что малыш совсем не набирает в весе, поэтому отдала зверька специалистам.
Сейчас бельчонку почти два месяца. Он быстро растет и скоро перейдет на взрослую твердую пищу.
Ранее жительница Ростова-на-Дону стала опекуном крокодила.