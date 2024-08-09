В Ростовской области кот вынес умирающего бельчонка к людям, чтобы спасти

Владелица домашнего пушистика не сразу поняла, что за зверь перед ней. Она предположила, что это бельчонок, которому от силы три дня. Женщина решила оставить его в доме и попыталась выходить самостоятельно. Но через время шахтинка заметила, что малыш совсем не набирает в весе, поэтому отдала зверька специалистам.