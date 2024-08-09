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Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

В Ростовской области домашний кот спас маленького бельчонка

В Ростовской области кот вынес умирающего бельчонка к людям, чтобы спасти

9 августа 2024, 18:01
Фото: 1MI
В Ростовской области домашний кот спас маленького бельчонка
В Ростовской области кот спас выпавшего из дупла бельчонка. Домашний питомец принес малыша своим хозяевам, сообщает интернет-издание «К вашим услугам».

Милая история произошла 5 июля в поселке Аюта города Шахты. Кот Лева во время прогулки подобрал с земли детеныша белки, который упал с дерева. Питомец принес находку домой и всячески начал привлекать внимание хозяев. Когда люди отреагировали на необычное поведение кота, то были сильно удивлены его подарку.

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Владелица домашнего пушистика не сразу поняла, что за зверь перед ней. Она предположила, что это бельчонок, которому от силы три дня. Женщина решила оставить его в доме и попыталась выходить самостоятельно. Но через время шахтинка заметила, что малыш совсем не набирает в весе, поэтому отдала зверька специалистам.

Сейчас бельчонку почти два месяца. Он быстро растет и скоро перейдет на взрослую твердую пищу.

Ранее жительница Ростова-на-Дону стала опекуном крокодила.

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